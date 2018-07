To, že dva ministři rezignovali kvůli tomu, že byli přistiženi při opisování v diplomových pracích, je vlastně velmi smutná zpráva o stavu společnosti. Na jednu stranu je pravda, že by ministr neměl podvádět, lhát a ještě se trapně vykrucovat. Ale na druhé straně je to zpráva o tom, jakým fetišem v české společnosti zůstávají tituly.