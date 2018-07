Česko je v pravidlech pro chovy velkých kočkovitých šelem pozadu i za Slovenskem. Kvůli mírným zákonům se místní chovatelé mohou vyhýbat i vysokým pokutám. Po aféře s ilegálním obchodem a zabíjením tygrů a dalších chráněných zvířat mají ale úřady příležitost to změnit. Šéf Státní veterinární správy Zbyněk Semerád navrhuje hned několik zpřísnění. Týkají se například většího proškolení chovatelů i podmínek, v nichž zvířata žijí. Pro úplný zákaz chovu, pokud nebude licencovaný, ale není. Zakázat by se mělo spíše venčení těchto šelem na veřejnosti, řekl v rozhovoru pro HN.

Co říkáte na odhalení celého řetězce ilegálního obchodu a zabíjení tygrů, jež souvisí s chovy Ludvíka Berouska st., který čeští vyšetřovatelé zdokumentovali jako první v Evropě?

Informace o rozkrytí sítě nás překvapila. Je to pro nás důkaz toho, že spolupráce dozorových orgánů funguje. Veterinární správa dlouhodobě spolupracuje s celníky a policií při odhalování případů týrání zvířat nebo v oblasti kontrol na silnicích při převozu potravin. I aktuální aféra je ale pro nás určitým potvrzením toho, že je potřeba změnit v této oblasti legislativu.

Řada odborníků i veřejnost volá po zpřísnění pravidel pro chov velkých kočkovitých šelem. Jak se na to díváte vy?

Souhlasím s tím. Aniž bych tušil, že se na začátku prázdnin vyskytne hned několik případů v souvislosti s chovem šelem, tak ve chvíli, kdy byla oznámena novela zákona na ochranu zvířat proti týrání, poslala Státní veterinární správa návrh na to, aby se legislativa týkající se chovu šelem upravila. To bylo loni v listopadu. Těsně po Novém roce jsme se s ředitelem pražské zoo Miroslavem Bobkem shodli, že jsou legislativní úpravy třeba. Sehnali jsme si i legislativu z jiných členských zemí. Nyní pracujeme na návrhu nové vyhlášky.

V jakém stavu jsou zákonná pravidla pro chov velkých šelem nyní?

Teď k tomu žádná vyhláška není, je jenom doporučení Ústřední komise na ochranu zvířat proti týrání. My bychom chtěli, aby nová pravidla byla závazná. To znamená, aby vznikla vyhláška k chovu šelem anebo i k více druhům zvířat chovaných v zajetí.

Co konkrétně budete navrhovat?

Poslední případy ukazují, že je potřeba, aby chovatelé měli nějaký kurz. Ten by je měl proškolit. Když vezmu současnou legislativu, tak je příliš široká. Týká se toho zákon o zoo, veterinární zákon, zákon na ochranu zvířat proti týrání, zákon o CITES, nařízení k přepravě zvířat, nakládání s uhynulými zvířaty a odpady a další s požadavky na chov zvířat. Kvalifikace by ale musela být nařízena, to znamená, že kdo by chtěl chovat tato zvířata, musel by ještě předtím absolvovat školení. Samozřejmě úvahy mohou jít ještě dál, ale ty nyní předkládat nebudeme. Například že by šelmy mohly být chovány jen v licencovaných zařízeních. Licence dnes mají ale pouze zoo. To už ale nechám na zoologických zahradách. V každém případě současné doporučení je zastaralé a daleko za současnými trendy.