Petr Stuchlík

- Petr Stuchlík se narodil 8. 4. 1977 ve Zlíně.

- Absolvoval Fakultu managementu na Vysoké škole ekonomické v Praze (2001), studoval marketing na Erasmově univerzitě v Rotterdamu, nedávno dokončil studia managementu pro majitele firem (OPM) na Harvard Business School v USA.

- Nyní působí na pozici generálního ředitele a předsedy představenstva finanční poradenské společnosti Fincentrum.

- Společnost Fincentrum spoluzaložil v dubnu 2000, v červnu následujícího roku prodal webovou stránku mediální skupině Mafra, kde v letech 2002 až 2006 vedl nově vybudované obchodní oddělení elektronických médií.

- V lednu 2014 koupil rozhlasové stanice Expres FM a Classic FM (nyní Classic Praha), které byly původně součástí skupiny Mafra, při jejím prodeji společností Agrofert z ní ale byly i kvůli Stuchlíkovu zájmu vyčleněny. Loni v červnu získala dvě třetiny rádií česká internetová jednička Seznam.cz s plánem vytvořit z nich celoplošné stanice.

- Petr Stuchlík byl kritizován za to, že investoval do firmy Fair Credit, která poskytuje půjčky s vysokým úrokem. Stuchlík k tomu řekl, že je jen pasivní investor a do firmy se rozhodl investovat proto, že s klienty jedná slušně a žádného nedostala do tíživé finanční situace ani do dluhů nebo exekučních pastí.