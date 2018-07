Družstvo Svatopluk musí vyklidit byty v Horoměřicích u Prahy do měsíce od právní moci rozhodnutí Nejvyššího soudu (NS), který vyhověl dovolání správce konkurzní podstaty společnosti H-System Josefa Monsporta. Soud v úterý rozhodnutí předal novinářům. Správce chce nemovitosti zpeněžit ve prospěch všech někdejších klientů vytunelované firmy H-System. Rozhodnutí o vyklizení se týká 60 rodin.

Soudce NS Zdeněk Krčmář rozhodování připodobnil ke hledání "nejlepší z nejhorších variant". Očekává, že družstvo se ještě obrátí na Ústavní soud. Výjimku z vystěhování by teoreticky mohli mít ti obyvatelé bytů, jejichž nájemní smlouvy byly uzavřené se souhlasem správce konkurzní podstaty.

Družstvo Svatopluk tvoří někteří bývalí klienti H-Systemu, kteří si po pádu firmy svépomocí byty dostavěli. Nájemní smlouvy mezi družstvem a obyvateli bytů jsou ale podle NS absolutně neplatné. Družstvo tak v podstatě investovalo do cizího majetku.

Podle NS šlo družstvo do rizika, když pro své plány nemělo souhlas konkurzního soudu. Mělo pouze předběžnou domluvu s tehdejším konkurzním správcem o dostavbě a následném prodeji za pevně stanovenou cenu. Riziko podle NS nelze přenášet na ostatní konkurzní věřitele, kteří zákonná pravidla o zpeněžování majetku neporušili. Peníze po odprodeji se rozdělí mezi všechny věřitele. Pohledávky za H-Systemem jsou přes dvě miliardy korun, uvedl Krčmář.

Lidem, kteří v rámci družstva investovali do dostavby domů, podle Krčmáře vznikla specifická pohledávka za konkurzní podstatou H-Systemu. "Měla by být uspokojena ještě před ostatními nepřednostními věřiteli," uvedl Krčmář.

Konkurzní správce podle Krčmáře mohl prodat bytové doby i bez dnešního rozhodnutí NS, prodával by je však i s jejich obyvateli, což by snížilo jejich cenu a poškodilo konkurzní věřitele.

Rozhodnutí soudu je pro družstevníky podle jejich zástupce Martina Junka šokující. "Něco takového jsme absolutně nečekali," uvedl.

K rozsudku se vyjádřil i premiér Andrej Babiš (ANO). Na tiskové konferenci řekl, že mu během jednání vlády chodily textové zprávy s dotazy na H-System, takže se hned ptal ministra spravedlnosti, jaký další v případu existuje opravný prostředek. "Určitě je to nespravedlnost," konstatoval Babiš.

Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO) dodal, že chápe bolestivost případu, ale nepřísluší mu se k obsahu rozsudku vyjadřovat. "Z hlediska ministerstva není možné zasahovat do rozhodování nezávislých soudů," zdůraznil. Z procesního hlediska je věc rozhodnutím Nejvyššího soudu na úrovni obecného soudnictví ukončena, řekl.

U předchozích soudů družstevníci uspěli

Vrchní soud v Praze původně rozhodl, že klienti H-Systemu o byty dokončené svépomocí nepřijdou. Monsport ale dosáhl nyní změny rozsudku a může byty prodat a částku rozdělit mezi všechny podvedené klienty firmy - tedy i ty, kteří si nemovitosti nedostavěli. "Ctím konkurzní zákon, chci uchovat podmínky pro všechny konkurzní věřitele stejné. A to se v této věci nestalo. Podle mého přesvědčení je jedna skupina věřitelů preferována na úkor druhé. To je hlavní důvod dovolání," řekl Monsport, když se obrátil na Nejvyšší soud.

Monsportův předchůdce Karel Kudláček při jednom z předchozích soudních jednání uvedl, že dal klientům firmy v roce 1999 souhlas k tomu, aby si byty dostavěli z vlastních prostředků. Důvodem podle něj bylo to, že nemovitosti byly ve špatném stavu a hrozilo jejich zřícení.

Společnost H-System uzavřela po svém založení v roce 1993 se stovkami zájemců smlouvy o výstavbě a převodu bytů a domků v okolí Prahy. Na podzim 1997 ale firma zkrachovala, stihla dokončit jen 34 rodinných domů. V kauze H-Systemu přišlo nejméně 1095 zájemců o byt či dům o více než 980 milionů korun. Majoritní akcionář H-Systemu Petr Smetka si za vytunelování společnosti odpykal 12 let ve vězení.

Výstavba prvních domků ve Velkých Přílepech a Horoměřicích u Prahy začala v roce 1995. Do svého krachu H-System dokončil stavbu zhruba 30 rodinných domů. O dva roky později se H-System dostal do potíží a jeho věřitelé podali návrh na konkurz. Byl vyhlášen v listopadu 1998.

Část poškozených klientů založila družstvo Svatopluk s cílem pokračovat ve výstavbě i za cenu dalších investic. Správce konkurzní podstaty H-Systemu Karel Kudláček jim to za určitých podmínek povolil. Kudláčkův nástupce Josef Monsport ale později vyzval obyvatele dostavěných domů, aby nemovitosti vyklidili a umožnili jejich prodej. Z takto získaných peněz měly být uspokojeny pohledávky všech věřitelů H-Systemu, tedy i těch klientů, kteří ve stavbě nepokračovali. Členové SBD Svatopluk potom vedli od roku 2000 s Monsportem soudní spory, aby se vystěhovat nemuseli.

Další obvinění vyvázli s podmínkou

Smetka byl z vězení propuštěn na konci loňského října. Odpykal si celý trest. Byl odsouzen také k zaplacení pohledávek poškozených klientů H-Systemu. Byl odsouzen za podvod, poškozování věřitele a porušování povinností při správě cizího majetku.



Další tři aktéři případu, manažeři Jaroslav Vítek, Jaroslav Eliáš a Ladislav Tůma, v roce 2011 dostali za účast na podvodu spojeném s projektem levného bydlení podmíněné tresty. Nejvyšší soud pak ale pravomocný verdikt částečně zrušil, protože uložené tresty považoval za příliš mírné. Kvůli tomu kauza zůstala déle otevřená a dopadla na ni amnestie vyhlášená na Nový rok prezidentem Václavem Klausem. Prezident se tehdy rozhodl zastavit stíhání trvající déle než osm let u trestných činů se sazbou do deseti let.

"V důsledku té amnestie je anulován odsuzující rozsudek nad manažery, to znamená, že se vyhnou své povinnosti zaplatit škodu, protože v civilním řízení bez odsuzujícího rozsudku je to nevymahatelné," reagovala tehdy na verdikt právní zástupkyně poškozených Hana Marvanová.

Insolvenční správce Monsport figuruje ve dvou firmách registrovaných na ostrově Samoa a je držitelem akcií v hodnotě 100 milionů dolarů (2,37 miliardy korun), napsalo na svém webu České centrum pro investigativní žurnalistiku. Vyplývá to podle něj z uniklých materiálů právnické společnosti Mossack Fonseca, které jsou základem kauzy Panamských dokumentů (Panama Papers), týkající se utajených převodů peněz do daňových rájů. Monsport však deníku Právo řekl, že se Samoou neměl nikdy nic společného.