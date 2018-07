Zástupce klientů zkrachovalé firmy H-System Martin Junek říká, že ani přes rozsudek Nejvyššího soudu, který jim přikázal se do měsíce vystěhovat, žádná ze 60 rodin svůj domov neopustí. Důvod je podle něj jediný - lidé, mnohdy na dlouhé roky zadlužení, nemají kam jít. Připouští i možnost, že stát vůči lidem, kteří investovali do svých domů miliony, použije násilí. Junek proto hodlá oslovit instituce domácí politiky a Evropské unie s žádostí o pomoc.

Řada vašich sousedů říká, že se odmítnou vystěhovat.

Nemají kam jít. Je tady spousta důchodců, kteří si to prostě nedokážou představit, a pokud by to nějaká moc měla řešit, asi budou muset zavolat armádu a budou je muset vyvláčet.

Myslíte, že to stát může udělat?

Po dnešním rozsudku možná. Do dneška jsem nevěřil, že stát může takto rozhodnout. Opravdu jsem tomu nevěřil. A to z toho důvodu, že konkurzní správce Josef Monsport je naprosto nedůvěryhodná osoba.

On je vynikající právník, ale potom, co jsme vyhráli soud a on se dovolal, byly zveřejněny detaily o jeho investicích v takzvaných Panama Papers. Tam si můžete dohledat, že bylo investováno v daňových rájích asi sto milionů dolarů, což je nějakých dvě a půl miliardy korun.

Je to průkazné?

Je. Můžete jít na oficiální stránky centra pro investigativní žurnalistiku. To bylo velice vtipné, někdo z vašich kolegů mu volal a on řekl, že o tom neví nic. Ale jím se nezabývejme. Já jsem si myslel, že Nejvyšší soud rozhoduje takovou dobu, protože to nemůže v jeho prospěch rozhodnout a má nějakou vyčkávací taktiku. Že ale udělají toto, jsem si ještě včera nedokázal představit.

Rozumí dotčení lidé odůvodnění? Soudce to vysvětloval složitým právnickým jazykem.

Myslím si, že ne. Těžko to někdo může pochopit. On se tam zmiňoval i o lidské stránce celé záležitosti, ale verdikt zněl "vystěhovat". To prostě nechápu.