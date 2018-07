Průměrná cena nových prodaných bytů v Praze v prvním pololetí meziročně vzrostla o 24 procent na 94 tisíc korun za metr čtvereční. V porovnání s koncem prvního čtvrtletí se zvýšila o 6,2 procenta. Počet prodaných bytů se meziročně snížil o 3,5 procenta na 2750. Vyplývá to z údajů developerských firem Trigema, Skanska Reality a Central Group, které ve středu zveřejnily na tiskové konferenci.

"Přestože nabídka nových bytů v posledním čtvrtletí mírně rostla, tempo navyšování cen nepolevuje. Cenové stabilizaci by pomohlo, kdyby se podařilo na trh pustit větší počet nových projektů, který by tak zájem o bydlení lépe nasytil. Do doby, než se poptávka více nevyrovná s nabídkou, bude tlak na ceny stále výrazný," uvedl předseda představenstva Trigemy Marcel Soural.

Podle něj bude ještě letos průměrná cena atakovat 100 tisíc korun za metr čtvereční. Ceny nových bytů se začaly výrazně zvyšovat od konce pololetí roku 2015. Za poslední tři roky vzrostly téměř o 70 procent.

Ve druhém čtvrtletí developeři prodali 1550 bytů. Podle majitele Central Group Dušana Kunovského se poptávka po novém bydlení za poslední tři měsíce téměř vyrovnala situaci z let 2015 a 2016, kdy byl rezidenční trh na vrcholu. "Poptávka je v současnosti i přes rostoucí ceny stále silná. Je to dáno snahou zájemců o hypotéku získat úvěr ještě před zavedením přísnějších doporučení ze strany ČNB, která začnou platit od října. Vyšší prodeje tak očekáváme i ve třetím čtvrtletí, pak ale bude podle všeho následovat pokles," doplnil Kunovský.

Zásoba nových dostupných bytů v hlavním městě meziročně vzrostla o pětinu na 4350. Podle Sourala je to způsobeno zejména zahájením prodeje několika větších projektů s více než 100 byty v Praze 5, 8 a 9. Počet nabízených bytů kolísá okolo 4000 od poloviny roku 2016. Před čtyřmi roky ve stejném období dosáhl 7000.

"Nízká nezaměstnanost a zatím ještě relativně dostupné hypoteční financování zvyšuje poptávku po novém bydlení, kterou již řadu let nedokáže trh dostatečně pokrýt. O bydlení v Praze je zájem, roste jak počet jejích obyvatel, tak zájemců z řad investorů. Aby se nabídka nových bytů zvýšila, musela by se jasně nastavit a dodržovat pravidla či změnit zákony, které by urychlily momentálně příliš zdlouhavý proces schvalování nové výstavby," dodal generální ředitel Skanska Reality Petr Michálek.

Ve druhém čtvrtletí se v Česku podle Trigemy prodalo 1465 nových bytů, meziročně o 7,6 procenta více. Nejvíce jich bylo v Jihomoravském (360), Plzeňském (330) a Středočeském kraji (290). Nejméně v severních Čechách, na Vysočině a v Moravskoslezském kraji.

Za prodaný byt se podle statistik Trigemy, Skanska Reality a Central Group považuje byt s vydaným územním rozhodnutím a minimálním rezervačním poplatkem 50 tisíc korun. Podle údajů konkurenčního Ekospolu, který používá jinou metodiku, klesl počet nových prodaných bytů v hlavním městě téměř o pětinu na 2452. Průměrná cena vzrostla o pětinu na 92 917 korun za metr čtvereční.

Vývoj průměrné ceny za m2 prodaných nových bytů v Praze (včetně DPH):

Období Cena (Kč) 2. čtvrtletí 2013 54 308 3. čtvrtletí 2013 54 401 4. čtvrtletí 2013 54 738 1. čtvrtletí 2014 55 800 2. čtvrtletí 2014 55 500 3. čtvrtletí 2014 55 751 4. čtvrtletí 2014 56 177 1. čtvrtletí 2015 56 178 2. čtvrtletí 2015 55 555 3. čtvrtletí 2015 58 156 4. čtvrtletí 2015 59 885 1. čtvrtletí 2016 60 517 2. čtvrtletí 2016 65 922 3. čtvrtletí 2016 69 517 4. čtvrtletí 2016 71 567 1. čtvrtletí 2017 72 131 2. čtvrtletí 2017 75 791 3. čtvrtletí 2017 83 150 4. čtvrtletí 2017 85 223 1. čtvrtletí 2018 88 552 2. čtvrtletí 2018 94 000

Zdroj: Trigema