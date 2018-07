Když v polovině května ministr dopravy Dan Ťok (ANO) ohlašoval svůj konec ve vládě, i někteří jemu podřízení úředníci v čele s náměstkem Jakubem Kopřivou vážně zvažovali odchod, jelikož přestali věřit, že se jim podaří dokončit ostře sledovanou soutěž na nového provozovatele mýtného systému. Hlavně proto, že tendr byl Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže prvoinstančně zrušen. Ťokův překvapivý návrat do vládní sestavy jim ale vlil novou energii do žil. “Ta situace se určitě změnila, panuje tu nyní mírný optimismus,” říká šéf mýtného úseku z Ředitelství silnic a dálnic Václav Nestrašil. Slova o poměrně velké naději, že se “vše v dobré obrátí” a soutěž na správce mýtného systému pro období 2020 až 2029 let bude zdárně dokončena, zní nyní i ze strany poradců ministerstva.

Nicméně optimismus není zcela na místě, jelikož největší odpůrce - firma Kapsch, která český mýtný systém spravuje od roku 2007 - je podle svých zástupců připravena “všemi právními prostředky” zamezit podpisu smlouvy s konsorciem firem CzechToll a SkyToll, vlastnicky napojeným na skupinu PPF finančníka Petra Kellnera, které bylo ministerstvem vyhlášeno za vítěze tendru. “Určitě se budeme bránit a vy jistě víte, že máme dobré právníky,” poznamenává mluvčí firmy Kapsch David Šimoník.

Rafaj pod obrovským tlakem

Změna nálad na ministerstvu nesouvisí jen s Ťokovým comebackem, deklarovanou podporou ze strany premiéra Babiše, ale i se skutečností, že v nové vládě jsou i zástupci ČSSD, z jejichž řad vzešel nynější předseda ÚOHS Petr Rafaj. Právě on by měl v příštích týdnech v rámci rozkladu potvrdit či zrušit původní stanovisko svých úředníků. Ti celou soutěž vyhodnotili jako netransparentní, a tudíž nezákonnou (kvůli použití přepisovatelných flash disků s ne zcela identickou zadávací dokumentací). Sám Rafaj na žádnou z otázek HN, které se týkaly průběhu rozkladového řízení a možných variant rozhodnutí, neodpověděl, podle lidí z jeho okolí okolí se ale dostává pod silný politický tlak.