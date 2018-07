Lidé se nemohou stát vlastníkem nemovitosti jen proto, že vložili peníze do její opravy či do dostavby, říká v rozhovoru pro HN předseda senátu Nejvyššího soudu Zdeněk Krčmář. "Úkolem Nejvyššího soudu není rozhodování kauz podle průzkumů veřejného mínění nebo podle přání politiků," uvádí soudce k rozhodnutí soudu v kauze H-System. Krčmář však zmiňuje, že poškozené rodiny mohou být odškodněny kvůli délce řízení, které trvalo více než 18 let. Podle něj však soudy případ nepodcenily a průtahy v řízení Nejvyššího soudu jsou dány současnou zatížeností senátu.

Překvapilo vás, jak negativní reakci vyvolalo vaše rozhodnutí u politiků, kteří je vesměs kritizují? Čekal jste to?

Upřímně řečeno, nepřekvapilo, ale dále to komentovat nechci.

Jaký může mít vliv na veřejnost to, že nejvyšší ústavní činitelé takto otevřeně zpochybňují rozsudky nezávislých soudů a podporují "poškozené" v tom, aby je nerespektovali?

Určitě to nepřispívá k pověsti České republiky jako právního státu. My jsme si nicméně už při přijetí rozhodnutí byli vědomi, že s ním nevyhrajeme žádnou soutěž popularity. Úkolem Nejvyššího soudu není rozhodování kauz podle průzkumů veřejného mínění nebo podle přání politiků. Právě proto je moc soudní nezávislá na moci zákonodárné a moci výkonné.

Nicméně dělá justici dobré jméno to, že tento verdikt padl po téměř 18 letech? Proč u vás trvalo rozhodnout tři roky?

Je to dáno i zatížeností našeho senátu počtem věcí, které rozhodujeme. Rozhodně nás netěší, že jsme o věci rozhodli dva a tři čtvrtě roku poté, co se dostala k Nejvyššímu soudu, ale určitě jsme při jejím rozhodnutí nic nepodcenili. Průtahy řízení před soudy nižších stupňů jdou na vrub především omylu soudů v tom, že s rozhodnutím o vyklizení mají čekat na výsledek sporu o tom, jestli bytové domy patří do konkursní podstaty úpadce.

Opravdu to aspoň u vás nemohlo být rychlejší? Ostatně právě délku řízení v této kauze kritizoval i Ústavní soud, když nařídil zvýšit odškodné za průtahy…

V této kauze k odškodnění účastníku řízení pro celkovou délku řízení dojít může, protože celková osmnáctiletá délka řízení skutečně není normální. Tady se ale zapomíná na to, že i soudy nižších soudů v této věci rozhodovaly třikrát. Na to jsme také v rozhodnutí upozornili.

Související Před 5 min Starosta Horoměřic dostal první nabídku pro klienty H-Systemu. Soukromník nabízí osm garsonek, do jednání vstupuje i Babiš Před 5 min Starosta Horoměřic u Prahy Zdeněk Babka (ODS) již dostal první nabídku na náhradní byty pro obyvatele domů z družstva Svatopluk, kteří mají...

Ale to lidi nezajímá, je zajímá celkový výsledek a kdy se ho dočkají. Navíc vy jste po těch třech letech úplně otočili ten verdikt Vrchního soudu v Praze.

Ten největší průtah vznikl už na začátku, kdy se nejdřív podala žaloba o vyklizení domů a pak se až do roku 2008 čekalo na výsledek sporu o vyloučení majetku z konkurzní podstaty. Ano, mohlo to být rychlejší, i u nás, ale u nás to bylo dané jednak složitostí té kauzy, ale i tím, že jsme v posledních třech letech velmi zatíženi.