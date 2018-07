Prezident Miloš Zeman se v úterý na Pražském hradě sejde s předsedy Ústavního soudu Pavlem Rychetským a Nejvyššího soudu Pavlem Šámalem. Zeman s nimi bude chtít konzultovat kauzu H-System. Na Twitteru to uvedl mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

Prezident republiky Miloš Zeman se v úterý dne 31. července 2018 na Pražském hradě setká s předsedou Ústavního soudu Pavlem Rychetským a předsedou Nejvyššího soudu Pavlem Šámalem za účelem konzultace v kauze H-System. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) July 26, 2018

"Pravda je, že mě požádali, jestli bych přišel příští úterý k panu prezidentovi, ale o čem budeme jednat, nemám potuchy," řekl redakci Rychetský. O oznámení Hradu, že se bude jednat o schůzku na téma rozsudku v kauze H-System, nevěděl. "Já se k tomu vůbec nemohu vyjadřovat. Já samozřejmě žádosti pana prezidenta vyhovím a navštívím ho, ale víc k tomu nemohu říkat," doplnil Rychetský.

Poškození v kauze H-Systemu oznámili, že rozhodnutí o vystěhování napadnou u Ústavního soudu, Rychetský by tak v jejich případu mohl rozhodovat.

Zeman minulý týden zkritizoval rozsudek Nejvyššího soudu (NS) v kauze H-System. Společně s dalšími rozsudky vyvolává podle něj vážné pochybnosti o kvalitě a lidskosti soudního systému. Avizoval, že bude chtít mluvit se Šámalem a o tomto tématu diskutovat.

Podle ústavního právníka Pavla Kysely je schůzka prezidenta s vrcholnými představiteli soudnictví vhodná za předpokladu, že s nimi chce mluvit například o organizaci soudnictví či o výběru vrcholných soudních funkcionářů. Podobné setkání se na Hradě událo na konci června, kdy se Zemanem jednal vedle Rychetského a Šámala i předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa. Řešili spolu systémové otázky justice, například věk začínajících soudců.

Pokud si ale prezident pozve kvůli konkrétní kauze předsedy soudů, které se případem zabývají či v budoucnu zabývat mohou, považuje to Kysela za mimořádně nešťastné. "Protože o čem si s nimi asi bude povídat? Proč to ti jedni patrně špatně rozhodli a jak to ti druzí mají dobře rozhodnout? To má být smysl té schůzky? Pokud ano, tak je to samozřejmě mimořádně nežádoucí zasahování do něčeho, co jsou základní atributy soudnictví, jako je nezávislost anebo nestrannost," poznamenal Kysela. I kdyby se podle něj schůzka měla týkat něčeho jiného, vzbuzuje přinejmenším zdání, že "politická moc v podobě prezidenta republiky nějakou takovou ambici dávat soudům najevo, jak by měli soudit, má".

Zemana za jeho výrok k H-Systemu kritizoval ve středu i soudce pražského městského soudu Kamil Kydalka, který se kauzou zabýval. Poukázal na roli bývalého Zemanova poradce Miroslava Šloufa a na jeho propojení s H-Systemem. Podle bývalé právní zástupkyně části poškozených klientů H-Systemu Hany Marvanové část peněz "vylákaných podvodem od klientů končila v pokladně ČSSD" v době, kdy byl předsedou strany Zeman.

NS rozhodl, že družstvo Svatopluk musí do měsíce od právní moci vyklidit byty v osmi domech v Horoměřicích u Prahy. Vyhověl tak dovolání správce konkurzní podstaty společnosti H-System Josefa Monsporta. V minulosti pražské soudy žalobu správce zamítly, mimo jiné pro rozpor s dobrými mravy. NS dospěl k opačnému závěru.

Družstvo Svatopluk tvoří někteří bývalí klienti H-Systemu, kteří si po pádu firmy svépomocí byty dostavěli. Nájemní smlouvy mezi družstvem a obyvateli bytů jsou ale podle NS absolutně neplatné. Družstvo pokračovalo v započaté stavbě na pozemcích H-Systemu. V podstatě tak investovalo do cizího majetku.

Správce chce nemovitosti zpeněžit ve prospěch všech někdejších klientů vytunelované firmy H-System. Rozhodnutí o vyklizení se týká 60 rodin. Obyvatelé na rozsudek reagovali prohlášením, že se nevystěhují.

Klienti ze sdružení Maják apelují na Babiše s Kněžínkem

Sdružení Maják, které zastupuje část klientů zkrachovalé společnosti H-System, vyzvalo premiéra Andreje Babiše (ANO) a ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (za ANO), aby jednali se zástupci všech bývalých klientů H-Systemu. Babiš a Kněžínek se v pondělí dopoledne sejdou se zástupci družstva Svatopluk zastupujícího jinou část klientů společnosti a s konkurzním správcem H-Systemu Josefem Monsportem. Sdružení Maják žádá, aby se hledalo spravedlivé řešení pro všechny poškozené v kauze H-Systemu, sdělila ve čtvrtek předsedkyně sdružení Jitka Drunecká.

"Vyzýváme k jednání ministra spravedlnosti a premiéra vlády, aby věc řešili ve prospěch všech klientů a k jednání byli pozváni i zástupci ostatních skupin klientů H-Systemu," uvedla Drunecká. Podle ní je třeba brát zřetel na rozhodnutí Nejvyššího soudu, který tento týden vyzval k nalezení spravedlnosti pro všechny věřitele H-Systemu. Nejvyšší soud to uvedl v rozhodnutí, v němž zahrnul byty v Horoměřicích obývané členy družstva Svatopluk do konkurzní podstaty H-Systemu a vyzval členy družstva, aby byty do měsíce opustili.

Sdružení Maják ve středu uvedlo, že nemá zájem na vystěhování lidí z Horoměřic z jejich domovů. Upozornilo ale, že družstvo Svatopluk svévolně snížilo majetek zahrnutý do konkurzní podstaty, ze které mají být odškodněni všichni bývalí klienti H-Systemu.