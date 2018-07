Na úplné zatmění Měsíce, které nastane v pátek pozdě večer, předpovídají meteorologové poměrně dobré pozorovací podmínky. Ještě během dne má být na velké části území silná oblačnost, s přicházejícím večerem se ale bude rozplývat. Výjimečně může někde po bouřkách přetrvat i nadále, vzhledem k dlouhé době zatmění však zájemci pravděpodobně uvidí alespoň část neobvyklého úkazu. Rizikovější je střed území ČR a východní Čechy. Vyplývá to z předpovědí Českého hydrometeorologického ústavu.

Úplné zatmění Měsíce, které nastane v pátek o půl desáté večer a potrvá 103 minut, bude nejdelší úplné zatmění, jaké se na noční obloze odehraje v tomto století. Navíc ho doprovodí neobvykle jasná planeta Mars, která se ve stejné době dostane do velké opozice se Sluncem. Podle meteorologů lze v době úkazu čekat dobré, i když ne úplně ideální pozorovací podmínky.

"Mohou se vyskytnout místa, kde bude ještě doznívat bouřková činnost, večer by to ale mělo být už výjimečné," řekla meteoroložka Jana Hujslová z Českého hydrometeorologického ústavu. Nejlepší šanci na bezmračnou oblohu mají lidé v Plzeňském a Karlovarském kraji a také na Moravě, naopak větší riziko oblačnosti hrozí podle modelu Aladin v severovýchodních a východních Čechách a na Vysočině. I tam by se ale měla obloha s přibývající nocí vyjasňovat.

Nadcházející zatmění Měsíce, kdy se jeho kotouč dostane do středu zemského stínu, je podle astronomů vzácné. Naposledy se odehrálo v roce 2011, tehdy ale trvalo kratší dobu než nyní, 100 minut. "Delší měsíční zatmění se v tomto století neodehraje. Až 9. června 2123 nastane úplné zatmění Měsíce, které potrvá déle, konkrétně 1 hodinu a 46 minut," uvedly ve společné zprávě Česká astronomická společnost a Astronomický ústav Akademie věd ČR.

Úplné zatmění začne o půl desáté večer, zhruba o tři čtvrtě hodiny dříve se objeví ztmavlý úplněk nad jihovýchodním obzorem. Již v té chvíli ho bude stín zakrývat ze třetiny, od levého dolního okraje. Při úplném zatmění bude Měsíc asi 5,5 stupně nad jihovýchodním obzorem a v té době bude pod ním vycházet jasný Mars. Tato planeta se dostane do takzvané velké opozice se Sluncem, při které dosáhne maxima hvězdné velikosti. Znamená to, že bude nejjasnější za posledních 15 let. Pozorovatelé tak budou moci spatřit blízko sebe zrudlý Měsíc a výrazně naoranžovělý Mars.

Středem zemského stínu projde Měsíc ve 22.22 hodin a úplné zatmění skončí ve 23.13. Ještě hodinu poté bude vystupovat ze zemského stínu a dalších deset minut bude z jeho kotouče mizet ztmavnutí okraje při výstupu z polostínu.

Jak upozornili astronomové, během zatmění nastane zároveň takzvaný mikroúplněk, kdy se Měsíc dostane do vzdálenosti 406 222 kilometrů od Země. Je v té době o 14 procent menší než při opačném jevu, který se nazývá superúplněk a letos nastal 2. ledna. Očekávané zatmění bude vidět z celé Evropy, Asie i Afriky.

Společné pozorování zatmění pro veřejnost pořádají astronomové v areálu Astronomického ústavu v Ondřejově. Na Měsíční noc se mohou zájemci vydat také do Brna na Kraví horu, kde Hvězdárna a planetárium Brno plánují promítání záběrů z kamer přímo na svou budovu. Lidé tam najdou připravené dalekohledy pro pozorování a mohou si také zaplavat "v zářící měsíční vodě v bazénech na koupališti, kde atmosféru Měsíční noci dokreslí Měsíc virtuální," jak uvedla hvězdárna na svém webu. Pozorování pro veřejnost pořádají i další hvězdárny, například v Hradci Králové, v Žebráku, dále Centrum přírodních věd Jičín či Techmania v Plzni.