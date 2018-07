Také na Moniku Němcovou dolehla zpráva o tom, že musí podle rozhodnutí Nejvyššího soudu do měsíce opustit svůj domov. Domek, ve kterém bydlí sama se svým čtrnáctiletým synem, má připadnout insolvenčnímu správci zkrachovalého H-Systemu.

Ten v devadesátých letech nabízel lidem levné bydlení. Poté, co projekt zkrachoval, po něm zbyly dluhy a desítky rozestavěných domů s pozemky.

Rodina Němcové patří mezi šest desítek dalších, které se před lety po krachu projektu rozhodly do svých domovů znovu investovat peníze a dostavět je. Během osmnácti let soudních sporů přivedla Němcová do dostavěného domu své třetí dítě a také se vyrovnala s rozpadem rodiny a s trvalými zdravotními komplikacemi, které se objevily krátce po začátku soudních tahanic. Přesto neochvějně po celou dobu zastávala názor, že všechno dopadne dobře. A myslí si to i nyní, po překvapivém verdiktu Nejvyššího soudu.

Němcová patří mezi klienty, kteří předali milionovou zálohu H-Systemu v poslední vlně - v roce 1997. Žila tehdy se svým mužem a dvěma dětmi v dvoupokojovém bytě, když se rozhodli, že se pokusí najít větší bydlení. "Říkali jsme si, že děti rostou, že potřebují svůj vlastní pokoj. Chtěli jsme aspoň tři plus jedna. Hledali jsme proto po okolí v Praze nějaké takové bydlení," popisuje Němcová. Při projíždění inzerátů narazila také na H-System. "Hrozně se nám to líbilo. Zdálo se nám, že to, co jsme do toho měli vložit - jeden milion korun - získáme z prodeje našeho bytu. Přišlo nám úžasné, že vyřešíme bydlení, děti budou mít svůj pokoj a ještě budeme mít malou zahrádku," říká poškozená klientka zkrachovalé firmy.

Poté, co se jim podařilo provést rošádu s byty, zbývalo jediné - vydržet dva měsíce v provizorním bydlení v jednopokojovém bytě a pak už se nastěhovat do nového domku. V tu chvíli ještě její rodina netušila, že se tyto dva měsíce protáhnou na pět let. Část vynuceného provizoria se rozhodli strávit u tchána na chalupě. A právě tam, ve chvíli, kdy už počítali poslední dny do stěhování, je zastihla zpráva o krachu projektu H-System. "Najednou jsem v televizi slyšela, že zkrachoval, nebo že přestal fungovat, že je problém."