Finanční správa rozjela celostátní akci s cílem získat nezaplacené daně od pronajímatelů bytů a domů přes online platformu Airbnb. Na probíhající kontroly finančního úřadu týkající se Airbnb upozornil podnikatel Marek Řebíček na svém Facebooku. Finanční správa (FS) informaci o probíhajících kontrolách HN potvrdila. Ke zdroji dat, z něhož vychází, se však vyjádřit nechtěla.

Podle radního hlavního města Prahy Jana Wolfa (Trojkoalice) je potřeba sdílené ubytování přes Airbnb časově omezit, aby nemohlo probíhat po celý rok. Do novely zákona o místních poplatcích, která se projednává v Poslanecké sněmovně chtěl pražský magistrát zavést maximum 90 až 120 dní. “Aktuálně je v návrhu zákona 60 dnů. To je nyní poslední změna ve sněmovně. A to je podle nás rozumné. To odpovídá době prázdnin. Pokud tomu říkají sdílené ubytování, tak by mělo probíhat v době, kdy jsou majitelé pryč,” říká Wolf.

Máte nějaký odhad, kolik pronajímatelů přes Airbnb v hlavním městě je?

Musíme si uvědomit, že se bavíme o celé sdílené ekonomice. Airbnb je jen jednou ze společností, která dělá sdílené ubytování. Jinak tu máme Booking.com, Hotel.com a další.

Odhadujeme, že Airbnb dnes provozuje pro sdílené ubytování zhruba 30 procent bytů. Dalších 70 procent je aktuálně nedohledatelných.