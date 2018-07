Bývalý hejtman Středočeského kraje a někdejší významný politik sociální demokracie David Rath, který je nepravomocně odsouzený za korupci, bude kandidovat do Senátu za Českou suverenitu v Litoměřicích. Rath a předsedkyně mimoparlamentní strany Česká suverenita Jana Volfová to řekli novinářům před vazební věznicí v Litoměřicích. Tam byl Rath ve své korupční kauze ve vazbě.

Zvolením do Senátu by bývalý politik získal imunitu. Ústava stanoví, že poslance ani senátora nelze trestně stíhat bez souhlasu komory, jejímž je členem. Odepře-li komora souhlas, je trestní stíhání po dobu trvání mandátu vyloučeno.

"Ctíme presumpci neviny, dokonce máme odezvu od dalších obcí v obvodu, že když může stát v čele státu (trestně stíhaný premiér Andrej) Babiš, proč by nemohl kandidovat David Rath," komentovala kandidaturu Volfová, rovněž bývalá členka sociální demokracie.

Kdyby byl Rath senátorem skutečně zvolen, horní komora by pravděpodobně musela rozhodovat o jeho zbavení imunity, tak jako sněmovna v případě někdejšího poslance Romana Pekárka (dříve ODS). Ten se stal členem dolní komory dodatečně v listopadu 2012, ač byl o půl roku dříve nepravomocně odsouzen za to, že si v roce 2009 řekl o milionový úplatek za výhodnější prodej městských pozemků. Mandátu se Pekárek nevzdal ani poté, co mu byl trest vrchním soudem potvrzen a do vězení nastoupil. Parlament následně přijal novelu, podle níž věznění zákonodárci nemají nárok na plat, náhrady a další benefity.

Rath novinářům řekl, že by chtěl v Senátu bojovat proti privatizaci litoměřické nemocnice a proti byrokracii a migraci.

Za volební obvod Litoměřice je nyní v horní komoře sociální demokrat Hassan Mezian, který už ale do Senátu nechce. "David Rath zdravotnictví rozumí, pro tuto oblast je jeho kandidatura dobrá volba," řekl Mezian.

Senátní volby se uskuteční společně s komunálními na začátku října.

Rath byl hejtmanem Středočeského kraje od listopadu roku 2008. Rezignoval v květnu 2012 v souvislosti s obviněním z přijetí úplatku, podplácení a sjednávání výhody při zadání veřejné zakázky. Krajský soud v Praze ho poslal letos 27. června na 8,5 roku do vězení za korupci u veřejných zakázek Středočeského kraje. Rozsudek není pravomocný, Rath se na místě odvolal. V den rozsudku Rath prohlásil, že jde o odstranění politického protivníka a že "maňásková justice" vyhověla přání prezidenta Miloše Zemana a dalších politiků.

