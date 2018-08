V Praze v letošních komunálních volbách dochází k unikátní situaci. Proti velkým stranám se staví občanská kandidátka Praha sobě vedená populárním starostou Prahy 7 Janem Čižinským. Sebrala na podporu kandidatury bezmála 100 tisíc podpisů a tvrdí, že změní hlavní město Česka.

HN: Napsal jste, že se považujete za favorita pražských voleb. Jak jste na to přišel?

Posuzujeme to optikou Prahy 7. Před čtyřmi lety jsme tady také sbírali na podporu kandidatury podpisy a uspěli jsme. Volby jsme drtivě vyhráli. Procento lidí, kteří se tehdy podepsali, bylo podobné jako dnes v celé Praze. Sebrali jsme skoro sto tisíc podpisů, to už něco znamená. V Praze přišlo naposledy k volbám jen 350 tisíc lidí. Troufám si říci, že jsme i favoritem v celé Praze.

HN: Známe ale hodně lidí, kteří se podepsali a říkají, že vás v žádném případě volit nebudou.

My jsme nikdy netvrdili, že všichni, kdo nám to podepíšou, nás budou volit. Ale podepisují se ti, kteří jsou aspoň na chvíli ochotni se nad politikou zamyslet. To je nadějné. A zadruhé je ve městě vůbec problém všechny lidi potkat. Takže nám fandí spousta lidí, kteří nás při sběru podpisů nepotkali.

HN: Co budete považovat za neúspěch?

Když nevyhrajeme, tak to nezafungovalo, jak jsme si mysleli. Máme určitě na to získat víc než dvacet procent, víc než vítězné ANO před čtyřmi lety. Úspěch je vyhrát volby, cílem je změnit Prahu. Za neúspěch bych považoval všechno ostatní kromě vítězství.

HN: Na druhou stranu postupujete trochu zvláštně. Podali jste dvě identické kandidátky. Jednu občanskou – na základě podpisů. A druhou za politickou stranu. Říkali jste přitom, že když neseberete potřebné podpisy, kandidovat nebudete. Teď to vypadá, že si vlastně nevěříte, že je reálně máte. Takže celkově trochu habaďúra.

Ale my jsme ty podpisy sebrali! Jenže zákon o sbírání podpisů je formulován pro malé obce. Je to poprvé, kdy se takto podává kandidátka pro obec větší než 60 tisíc obyvatel. Není úplně jasné, co se stane například s podpisy cizinců, kteří mají v komunálních volbách právo hlasovat. Budou ty podpisy uznány? Zkrátka, kdyby se stalo něco nestandardního, nechceme celý projekt zahodit. Proto ty dvě kandidátky.