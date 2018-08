Česká republika patří mezi země Evropské unie s nejvyšším počtem podnikatelů. Mladých Čechů ale podniká čím dál méně. V období let 2010 až 2017 klesl jejich počet ve věku do čtyřiceti let asi o 65 tisíc. Ubylo mezi nimi nejen zaměstnavatelů, ale i těch, kteří pracují sami na sebe. Vyplývá to z údajů měsíčníku Statistika&My Českého statistického úřadu (ČSÚ).