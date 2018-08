Diplomová práce bývalé ministryně spravedlnosti Taťány Malé (ANO) o chovu králíků na Mendelově univerzitě v Brně z roku 2005 vykazuje v rešeršní části shody významného rozsahu s prací obhájenou na stejné univerzitě o dva roky dříve. Vyplývá to ze závěrů etické komise Mendelovy univerzity, která diplomovou práci prozkoumala. V tiskové zprávě to uvedla mluvčí univerzity Jiřina Studenková. Malá ale o titul nepřijde, řízení o vyslovení neplatnosti vysokoškolského diplomu lze zahájit do tří let.

Podle komise se Malá dopustila neetického chování, které bylo i v dané době považováno za disciplinární přestupek. "Mendelova univerzita v Brně k případu zadala externí právní posudek, který měl posoudit případné další kroky školy. Z něj vyplynulo, že řízení o vyslovení neplatnosti vysokoškolského diplomu je možné podle platných právních předpisů pouze v objektivní lhůtě tří let, v daném případě tedy nemůže být zahájeno," uvedla Studenková.

Autorem posudku je expert na správní právo František Korbel, který se v minulosti zabýval například složitou otázkou možnosti odebírání titulů na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, kde někteří politici získali titul za kratší dobu, než je obvyklá.

Podezření na opisování se u Malé objevilo poté, co byla nominovaná na ministryni spravedlnosti. I přes výtky se ministryní stala, ale po 13 dnech funkci složila. Kvůli opisování v diplomové práci skončil i ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál (ČSSD). Pochybnosti se objevily i u diplomky ministra obrany Lubomíra Metnara, který ale kauzu ustál a omluvil se za nedostatečné citační zdroje.

Mendelova univerzita má ročně kolem 2500 absolventů. Od roku 2012 automaticky kontroluje všechny práce systémem Theses. Rada pro vnitřní hodnocení univerzity se bude navíc zabývat posílením vnitřního kontrolního mechanismu a zavedení třístupňové kontroly závěrečných prací. "Univerzita se od loňského roku věnuje také eliminaci psaní závěrečných prací na objednávku za úplatu, které se v poslední době rozmáhá. Tento problém je tak aktuálnější než samotné plagiátorství," uvedla v tiskové zprávě rektorka Danuše Nerudová.

Podle ní takové práce vykazují všechny prvky originality a běžnou kontrolou je nelze odhalit. "Je nutná systematická práce vedoucího se studentem, aby jednak dotazy na obsah práce zjišťoval, zda je student autorem, a jednak vhodným postupem prací a průběžným odevzdáváním výsledků zabránil této možnosti," dodala Nerudová.