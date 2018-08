Zájem o zvýhodněné půjčky na bydlení ze Státního fondu pro rozvoj bydlení překonal očekávání. První z žádostí začal úřad přijímat ve středu v osm hodin ráno, kolem poledne už si lidé zažádali zhruba o 300 milionů korun z vyčleněných 650 milionů.

Na zvýhodněné půjčky chce ministerstvo pro místní rozvoj vzhledem k velkému zájmu ještě v letošním roce přidat. Podle ministryně Kláry Dostálové (za ANO), která o tématu hovořila před novináři po středečním jednání vlády, by se rozpočet na zvýhodněné půjčky pro letošní rok mohl zvýšit až na jednu miliardu. Bližší informace však zatím neuvedla. S jednou miliardou fond počítá na půjčky pro mladé i na další roky.

Jaký je teď zájem o půjčky?

Musím říct, že to předčilo naše očekávání. Zájem je skutečně enormní, takže už dneska víme, že skutečně budeme navyšovat to, co jsme předpokládali v letošním roce. Jinak plánujeme vždycky zhruba kolem jedné miliardy právě na půjčky pro bydlení mladých. Pokud by se samozřejmě i nadále nedostávalo, budeme vyjednávat s ministerstvem financí o navýšení.