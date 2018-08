Vždycky když advokát Jakub Dostál dával peníze na charitu, měl obavy, jestli se skutečně dostanou k potřebným. Především mu ale vadilo, že příjemci darů nedostávají moc prostoru pomoct si sami. Proto s Petrem Kuhnem, svým firemním partnerem z advokátní kanceláře Badokh, založil stejnojmennou nadaci a rozběhl projekt Vracíme.com. Jeho smyslem není rozdávat lidem peníze, ale nabídnout jim bezúročnou půjčku. "Chceme podpořit jejich talent, nezávislost a schopnost se o sebe postarat," vysvětluje Dostál s tím, že půjčka na lidi klade odpovědnost, kterou by měli být schopni unést.

Cílem je, aby si nakonec dokázali pomoct sami. Nadace zatím podpořila tři lidi, s dalšími jedná. Půjčovat chce desetitisíce korun. Splátkový kalendář mají příjemci peněz nastavený individuálně. Klidně mohou vracet jen pár stovek měsíčně a obnos si tak rozložit třeba do pěti let.

Jedním z lidí, kteří už si od Badokhu půjčili, je paní Marie (příjmení si nepřála zveřejnit). Trpí roztroušenou sklerózou a je proto v invalidním důchodu. Když po rozvodu zůstala sama v pražském bytě, její stav se zhoršoval. "Nevyšla jsem ani schody, chodila jsem o berlích," vzpomíná. Rozhodla se proto odejít na venkov a změnit životní styl. Peníze si půjčila na rozjezd malého hospodářství, kde chová drůbež a kozy, aby byla soběstačná. "Mám mléko, vajíčka, vyrobím si jogurt," vypočítává Marie. Zdraví se jí na venkově zlepšilo natolik, že začala na částečný úvazek vypomáhat v květinářství. To, že by si půjčila od banky nebo od úvěrové společnosti, pro Marii nepřipadalo v úvahu, obavy z toho, zda zvládne splácet i s úroky, aby neskončila v exekuci, by jí v jejím stavu mohly velmi uškodit. "S roztroušenou sklerózou na tom nejste psychicky úplně dobře, všechno vás velmi stresuje a může to vyvolat záchvat. V nadaci mi vyjdou vstříc," vysvětluje Marie, která splácí od března.