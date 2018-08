Národ neovládá ten, kdo drží vládu a politické posty, ani ten, kdo vlastní majetek. Národ ovládá ten, kdo ovládá řeč. Protože řeč je nejkratší cesta do mysli, vědomí a přesvědčení lidí. A když se křiví slova, křiví se i mysl.

Narodil jsem se za normalizace, během níž se pokřivila spousta věcí snad víc než v padesátých letech. Z dětství a mládí si pamatuju na želatinové proslovy a komentáře v televizi, kdy bylo dovedeno umění hodně mluvit a nic neříct do dokonalosti. Kromě floskulí a prázdné slámy, což se zhusta vídá i dnes, bylo pro tehdejší jazyk příznačné posouvání, až obracení významů slov a slovních spojení.

Když tak někdo mluví dnes, bývá to příznakem nějakých osobnostních rysů dotyčného. Za normalizace to byl příznak doby a oficiální jazyk. Vezměte si už samotné slovo "normalizace"...

Bolševici a jiní totalitáři mají v ohýbání slov obzvláštní zálibu. Už za druhé světové války se takticky zkracovala fronta, ačkoli všichni věděli, že tohle vyjádření z hlavního štábu znamená prosté "ustoupili jsme", či expresivnější: "hnali nás zpátky svinským krokem".

Nemohu se dost dobře vyjadřovat k německé totalitě, ale komunistickou, normalizační terminologii jsem poslouchal od dětství, i s laskavým dědovým vysvětlením, co že to znamená ve skutečnosti. Třeba když bylo jihokorejské letadlo v roce 1983 "zastaveno" - desetileté dítě si snadno představí, jak se zastavuje auto. Jenže to nebyl tenhle případ. Letadlo "bylo zastaveno" do moře.

A takových výrazů bylo velké množství. Například "mír". Tohle slovo bylo za socialismu tak nadužívané, že se téměř vyprázdnilo. Psali jsme ho na transparenty, na nástěnkách ve škole bylo všude, za mír se bojovalo, vojenská posádka v Milovicích měla mírové zbraně…