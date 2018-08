Za pár týdnů musí vláda dokončit návrh státního rozpočtu na příští rok a dát ho sněmovně ke schválení. Vláda přitom trvá i v době ekonomického růstu na padesátimiliardovém schodku, za což sklízí kritiku od politiků i ekonomů. Před pár dny přitom Česká národní banka zkrotila představy o dalším růstu ekonomiky na příští rok a očekává jeho zpomalení. Podobně Česká bankovní asociace snížila prognózu vývoje české ekonomiky z důvodu ochlazování jejího výkonu.

Lucie Sedmihradská z Katedry veřejných financí na pražské VŠE poukazuje na to, že vláda na tyto zprávy neslyší a jede před komunálními volbami "na doraz". "V tuto chvíli stále ještě nejsou tlačeni do jakékoli opatrnosti," říká Sedmihradská.

Do jaké míry lze souhlasit s kritiky, že se vláda při sestavování rozpočtu nechová zodpovědně, pokud trvale prosazuje deficit v desítkách miliard, i když přicházejí zprávy, že růst ekonomiky brzy zpomalí?

Ukazuje se, že státní rozpočet je mnohem větší politika, než si myslíme. Vlastní ekonomika je strašně upozaděna, politické tlaky jsou mnohem silnější. Všichni víme, že ekonomika nemůže růst do nekonečna. Můžeme se dohadovat, jestli klesne za rok, za pět, jestli se ten růst zpomalí nebo nezpomalí, to je ale všechno věštění z koule.

Všichni si ale musejí být naprosto jistí, že loňský růst nemůže trvat věčně. Politici tohle ale nechtějí slyšet. A vůbec se nechovají odpovědně a tlačí naopak, co to jde. Snaží se z politických důvodů využít, co se dá.

Máte na mysli třeba sliby o zvyšování platů v neprivátní sféře?

Ano, v tuto chvíli se zdá, že prostředky na to jsou. Několik minulých let se vybralo na daních víc, než se očekávalo, takže vláda jede na doraz. Oni v tuto chvíli nejsou tlačeni do jakékoli opatrnosti. Minulost je pozitivní, a není proto podle nich třeba stahovat kalhoty, když je brod ještě daleko. Ekonom už by byl opatrný, ale politici nemají sebemenší důvod nejet na doraz. Stále si to mohou dovolit. Stále můžou všichni tvrdit, že jsou naopak škarohlídi ti, co říkají, že ekonomika nepojede. Varovná čísla tu zatím nejsou.

Česká národní banka před pár dny snížila odhad růstu na 3,4 procenta.

Dobrá, ale ta čísla přišla teď. Rozpočet se však připravuje dlouhodobě, a když se udělala jeho první verze, která musela vzniknout už někdy v dubnu, nejpozději začátkem května, žádné varování tu ještě nebylo. Teď najednou přišla skutečná čísla o poklesu, o zastavení růstu, ale to už je všechno rozjeté. Je totiž mnohem jednodušší na začátku říct: máte sto a vejděte se do sta, než říct máte sto pět a pak najednou v průběhu sestavování rozpočtu říct: nemáte sto pět, máte jenom sto.