V restauraci Poslanecké sněmovny bylo ten den přes pozdní hodinu docela rušno. Mezi jinými hosty tu loni 24. října popíjel na baru i starší podsaditý muž. Občas si něco povídal jen tak tiše pro sebe, ale postupem času nabrala jeho slova na hlasitosti. "Pomoc Cikánům skončila!" začal podle svědků volat, když do místnosti vstoupila bývalá ministryně sociálních věcí Michaela Marksová. "Cikáni a Židé by se měli zplynovat. Buzeranti a lesby jsou nemoc, měli by se střílet hned po narození." Kvůli těmto dosvědčeným výrokům dnes bývalý člen předsednictva strany Svoboda a přímá demokracie a její tajemník Jaroslav Staník (61) čelí před soudem obžalobě z několika trestných činů včetně ospravedlňování genocidy.

Je to poprvé v historii českého státu, kdy je z výzvy k vyvraždění celých menšin obviněn vysoký představitel parlamentní strany. Staník věc bere jako spiknutí politických nepřátel a vyslovení citovaných slov popírá. Ale i kdyby je řekl – má cenu brát ho vážně?

Zátiší s penisem

"Byl takový akční a měl ráznější jednání, takže si dokázal lidi okolo sebe vždycky srovnat," vzpomíná dnes bývalý senátor a poslanec za sociální demokracii Zdeněk Škromach, jak mu Jaroslav Staník pomáhal v roce 2010 se senátorskou kampaní.

Tehdy byl Staník, předlistopadový komunista a příslušník Veřejné bezpečnosti, už dva roky členem ČSSD a rychle stoupal po partajním žebříčku: hned na první stranické konferenci byl zvolen členem okresního výboru, následně se stal i předsedou stranické organizace v rodných Bojkovicích a místostarostou obce.

Pak se ale něco zvrtlo a vzestup v ČSSD skončil. "Pamatuji si řadu schůzí, při kterých vyprávěl, jak v SNB a později v policii naháněl po Brně Romy, jak si s nimi uměl dobře poradit. Ze začátku jsme to považovali za nevhodné vtipy, jenže pak jsme pochopili, že to v žertu asi nemyslí," vzpomíná dnes člen ústředního výkonného výboru ČSSD a zastupitel v Uherském Hradišti Josef Sátora.

"Dávali jsme mu s kolegy najevo, že tyto postoje do strany nepatří. To se mu nelíbilo," doplňuje ho předseda organizace ČSSD v Uherském Hradišti Antonín Seďa.

Spory vyvrcholily tím, že Staník v roce 2011 vytvořil v jednoduchém počítačovém programu fotomontáž Josefa Sátory, na níž k tělu svého oponenta přimaloval penis a obrázek následně rozesílal ostatním členům.

"To už se ale dělo ke konci, kdy si Jaroslav uvědomoval, že jeho politická cesta v ČSSD asi pokračovat nebude," říká jeho známý ze sociální demokracie Ivo Novotný. "Na odchodu byl delší dobu, cítil se ve straně nedoceněný a měl pocit, že by měl být už někde výš."

Podle moravských sociálních demokratů ale Staník podobné výroky, z nichž ho teď viní obžaloba, tehdy neříkal. "Kdyby něco takového zaznělo, vzápětí by už v ČSSD nebyl," říká Škromach.

Jak si tedy bývalí kolegové vysvětlují proměnu, kdy najednou už nejde o odebírání dávek, ale rovnou o veřejné posílání "do plynu"? Podle Iva Novotného může za vývoj jeho někdejšího kamaráda nové okolí, do kterého Staník během rozmíšek v ČSSD vstoupil. V době aféry s fotomontáží totiž bojkovickému místostarostovi přišla pracovní nabídka od tehdejšího politického nováčka Tomia Okamury.