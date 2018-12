Pokud zdanění náhrad církvím projde, nebudeme se cítit vázáni dohodou se státem a otevřeme židovské restituce jako takové, prohlašuje tajemník Federace židovských obcí Tomáš Kraus. Celkový objem ukradeného židovského majetku se podle něj počítá ve stamiliardách dnešních korun.

Krause přitom překvapila změna postoje prezidenta Miloše Zemana, kdy právě jeho vláda na přelomu tisíciletí vstřícně přijala většinu restitučních požadavků židovské obce, zatímco nyní se prezident uchýlil k populistickému kroku podpořit zdanění náhrad.

Jak se díváte za záměr zdanit církevní restituce?

Předně je potřeba říci, že pokus o nápravu křivd je záležitostí určité morálky. Samozřejmě není možné napravit křivdy úplně, ale důležitý je ten symbol. V případě nás Židů je to obzvlášť patrné. Devět desetin Židů v Čechách a na Moravě nepřežila holokaust. Židovský majetek byl konfiskován v podstatě dvakrát, po roce 1938 nacisty a po únoru 1948 komunisty. Kdybychom se bavili o nějakém osekávání restitucí, bylo by to něco podobného, jako kdyby někdo chtěl ukrást kabát zavražděnému. Byl by to vlastně hyenismus.

Proč myslíte, že vláda s plánem zdanit restituce přišla?

Je to čirý populismus. Česká společnost je naladěna velmi proticírkevně. Neříkám protinábožensky, ale proticírkevně. Hrají tady roli obrozenecké stereotypy a podobně. No a samozřejmě částka, o kterou jde, hlavně v případě katolické církve, na první pohled působí bombasticky. Takže je pro politiky příliš velkým dráždidlem, než aby odolali pokušení něco populistického podniknout.