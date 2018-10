Po větru v noci z úterý na středu se bez proudu ocitlo téměř sedm tisíc domácností na severovýchodě Čech, informovala mluvčí společnosti ČEZ Soňa Holingerová. Bez dodávek energie je také několik stovek odběratelů E.ON. Na několika tratích v Česku také nejezdí vlaky, důvodem jsou stromy popadané na tratě. Provoz vlaků byl zastaven ve Středočeském kraji na trati Pečky - Kouřim, kudy jezdí příměstské spoje na Prahu. Problémy jsou i na tratích v Libereckém, Královéhradeckém, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. Vyplývá to z informací na webu Českých drah. Varování Českého hydrometeorologického ústavu před silným větrem platí do středečních 15:00.

Energetická společnost ČEZ ve středu v šest ráno evidovala přes 20 poruch na vedení vysokého napětí a další poruchy na nízkém napětí. "Bez elektřiny je necelých sedm tisíc odběrných míst. Jedná se především o oblast severovýchodních Čech. V terénu máme pracovníky poruchových služeb, kteří pracují na obnovení dodávky elektřiny," sdělila Holingerová.

Distribuční společnost E.ON, která dodává elektřinu v jižních Čechách, na Vysočině a jižní Moravě, eviduje po nočním větru několik stovek lidí bez dodávek.

Největší potíže jsou na Třebíčsku a Otrokovicku. V jižních Čechách je největší výpadek na Českokrumlovsku, a to v Rychnově nad Malší, kde je bez dodávek elektřiny 150 odběrných míst, sdělila mluvčí E.ON Martina Slavíková. Servisní pracovníci podle ní vyjedou do terénu, jakmile se rozední. "Očekáváme, že do dvou hodin bychom mohli snížit počet poruch na polovinu. Na některých místech však dosud fouká velmi silný vítr a vydatně prší, což by mohlo opravy v terénu komplikovat," dodala.

Hasiči z jednotlivých krajů hlásí většinou jednotky až desítky výjezdů souvisejících se silným větrem. V Královéhradeckém kraji měli během noci deset výjezdů. V Praze vyjížděli pětkrát, a to kvůli uvolněným plechům či popadaným stromům.

Bez proudu jsou domácnosti na Jablonecku, Semilsku, Trutnovsku, Jičínsku, Děčínsku a Ústecku. Ve středních Čechách nejde proud na Benešovsku, Praze-východu, na Moravě pak na Šumpersku.

Mezi Pečkami a Kouřimí na Kolínsku nejezdí vlaky kvůli pádu stromu na trať. Zavedena je náhradní autobusová doprava, zastávky Zalešany, Plaňany zastávka a Chroustov ale náhradní autobusy neobslouží, uvedla na webu Pražská integrovaná doprava.

V Libereckém kraji nejezdí vlaky mezi Novým Borem a Českou Lípou. Ranní spoj zastavil před stromem spadlým na trať na vjezdu do České Lípy. Hasiči pracují na obnovení provozu na trati, předpokládané zprovoznění se čeká ve středu kolem půl osmé ranní. V Libereckém kraji byly po ránu problémy také na trati mezi Křižany a Karlovem pod Ještědem, vlaky nabíraly zpoždění.

V Královéhradeckém kraji je zastaven provoz na trati mezi Jaroměří a Dvorem Králové, ranní spoj zastavil před stromem spadlým na trať. V Jihomoravském kraji jezdí místo vlaků autobusy mezi Moravským Krumlovem a Bohuticemi. V Moravskoslezském kraji je provoz zastaven mezi Branticemi a Miloticemi nad Opavou a mezi Valšovem a Rýmařovem.

S následky nočního větru se potýkala také Vysočina. Do 6:00 se tam ale podařilo zprovoznit tratě Horní Cerekev - Počátky, Dobronín - Jihlava a Slavonice - Dačice.

Podle meteorologů může vítr v nárazech dosahovat 70 kilometrů v hodině, na Českomoravské vrchovině, v Pardubickém kraji a západu Jihomoravského kraje kolem 90 km/h a na horách na severu až 110 km/h. Vítr by měl zeslábnout odpoledne.