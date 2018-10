Pražským primátorem bude Zdeněk Hřib (piráti). Lídři Prahy sobě Jan Čižinský a Spojených sil pro Prahu Jiří Pospíšil v radě města nebudou. Novinářům to ve čtvrtek řekli zástupci tří koaličních stran. Pospíšil zůstane europoslancem a Čižinský starostou Prahy 7. Náměstky primátora budou Adam Scheinherr (Praha sobě), Pavel Vyhnánek (Praha sobě) a Petr Hlaváček (Spojené síly pro Prahu).

Za piráty budou vedle Hřiba v radě také Vít Šimral a dosavadní zastupitel Adam Zábranský. Za Spojené síly pro Prahu budou členy rady ještě Hana Marvanová, Petr Hlubuček a Jan Chabr. Koalice bude mít v 65členném zastupitelstvu většinu 39 hlasů.

Předseda TOP 09 a lídr Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN a KDU-ČSL) Jiří Pospíšil uvedl už odpoledne, že netrvá na postu primátora. Důvod je, aby neohrozil vznik koalice s piráty a Prahou sobě.

"Jednání jasně ukazují, že buď piráti získají post primátora, nebo nebude tato koalice. Případná patová situace ohrožující vznik koalice by zklamala celou řadu Pražanů, kteří chtějí změnu. Po dlouhém jednání a dlouhém rozhodování s našimi zastupiteli a v rámci naší koalice tak, aby vznikla a mohla přinést nový politický styl a novou politickou kulturu na magistrát, jsme se rozhodli, že nebudeme trvat na postu primátora. Tím neříkáme, že se vzdáváme této funkce, ale netrváme na ní," řekl ještě před konečnou dohodou o osobě primátora Pospíšil.

Spojené síly do jednání o koalici podle Pospíšila vstoupily s tím, že všechny strany mají rovnocennou výchozí pozici, když získala v zastupitelstvu každá 13 z celkem 65 mandátů. To byl prý důvod, proč o pozici primátora Spojené síly stály. "Jsem přesvědčen, že mé zkušenosti z ministerstva a Evropy (Evropského parlamentu) by byly dobrou devízou pro primátora," řekl.

Volby v Praze vyhrála ODS a v 65členném zastupitelstvu obsadila 14 míst. Piráti se umístili druzí se ziskem 13 mandátů. Praha sobě získala rovněž 13 zastupitelů a stejný počet křesel má i koalice TOP 09, STAN a KDU-ČSL. ANO skončilo na pátém místě s 12 zastupiteli. Pokud se domluví koalice pirátů, Prahy sobě a Spojených sil pro Prahu, bude mít v 65členném zastupitelstvu většinu 39 hlasů.