Hlavní město nemá problémy pouze s velkými mosty, ale i těmi dlouhými do 100 metrů. Ve špatném nebo velmi špatném stavu jsou jich desítky. Vyplývá to ze zprávy o stavu mostů, kterou v březnu vypracovala Technická správa komunikací (TSK) a kterou má ČTK k dispozici. Kvůli havarijnímu stavu musel být naposledy uzavřen od půlnoci z úterý na středu most v Bubenské ulici navazující na Hlávkův most. Praha má s mosty problémy dlouhodobě, loni v prosinci se dokonce zřítila lávka v Troji a letos v lednu byl na čas uzavřen pro MHD a auta Libeňský most.

TSK dělí mosty a lávky do sedmi kategorií. Mezi ty nejhorší patří pátá kategorie, která znamená špatný stav, šestá velmi špatný a sedmá havarijní. V páté kategorii je podle dokumentu asi sedm desítek mostů dlouhých do 100 metrů. V šesté jich jsou asi dvě desítky.

V páté skupině jsou zařazeny třeba mosty přes Voctářovu a Štorchovu ulici v Libni. První je z roku 1971 a druhý z roku 1928. S jejich rekonstrukcí se podle dokumentu počítá spolu s opravou Libeňského mostu z roku 1928. Kdy se uskuteční, ale zatím není jasné.

Opravy potřebují mosty a mostky nejen v centru města, ale rovněž na jeho okraji, a to například v Hostivaři nebo v Ledecké nedaleko obory Hvězda.

Naopak opravy se dočkaly mezi jinými most přes Botič v Nuslích, který byl opraven v souvislosti s rekonstrukcí tramvajové trati v Bělehradské ulici. Opraven je most přes Rokytku v Zenklově na Praze 8, na který se provoz tramvají vrátil letos 1. září. V havarijním stavu byla také lávka v Petržílkově ulici na Praze 13, kterou TSK rovněž opravila.

Ve velmi špatném stavu je zmíněný most v Bubenské v Praze 7. Na zhoršení jeho stavu nad stanicí metra Vltavská v úterý v podvečer upozornila TSK společnost, která dělala jeho diagnostiku. Silničáři poté z bezpečnostních důvodů uzavřeli část Bubenské navazující na magistrálu ve směru z centra. Provoz je uzavřen i pod mostem.

Problémy se stavem mostů se v Praze řeší dlouhodobě. TSK nyní provádí diagnostiku Hlávkova a mostu Legií, které jsou ve špatném stavu. Připravuje rovněž diagnostiku Lanového mostu na Jižní spojce mezi Zahradním Městem a Strašnicemi. Rekonstrukci potřebuje také Palackého most z Podskalí na Smíchov.