Německá kancléřka Angela Merkelová a český premiér Andrej Babiš se shodují v tom, že je třeba spolupracovat s africkými státy při řešení problému migrace do Evropy. Podle nich je třeba africké země hospodářsky podporovat, aby tamní lidé měli perspektivu a neodcházeli. Babiš a Merkelová to řekli novinářům po pátečním jednání v Kramářově vile v Praze, které se uskutečnilo u příležitosti stého výročí založení Československa.

"V mnoha oblastech migrační politiky máme stejný názor, zejména co se týče otázky smluv mezi Evropskou unií a dalšími státy," řekla Merkelová. Podle ní dobře funguje dohoda mezi EU a Tureckem o vracení migrantů a může se stát vzorem i pro další země. Bude ale při tom potřeba vzít v potaz různá specifika těchto států.

"Máme na to stejný názor - musíme s africkými státy spolupracovat, hlavně po ekonomické stránce, aby se jim lépe dařilo," řekl Babiš. "My to spolu konzultujeme a myslím si, že máme stejný názor na to, jak systémově řešit ilegální migraci," doplnil. V polovině listopadu se chce zúčastnit konference na Sicílii, která by se měla zabývat možností spolupráce mezi EU a Afrikou s ohledem na řešení migrační problematiky.

"Máme shodné přesvědčení o tom, že musíme dosáhnout win-win situace, kdy bude možný hospodářský rozvoj afrických států, a tím se vytvoří důvod pro to, aby mladí lidé měli v těchto zemích perspektivu a nemuseli je vůbec opouštět," uvedla Merkelová.

Andrej Babiš informoval kancléřku i o své návštěvě Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž Frontex. Ačkoliv premiér minulý týden agenturu kritizoval a zásadně nepodpořil plánované personální posílení, v pátek se na společné tiskové konferenci k jejímu fungování vyjádřil kladně. "Frontex je důležitý pro monitoring a návratovou politiku, vedeme debatu o tom, jestli Frontex nemůže pomáhat i mimo Evropu," uvedl Babiš.

O kvótách na rozdělování uprchlíků, které v minulosti Německo podporovalo a Česko proti nim vždy vystupovalo, naopak ani jeden z politiků nemluvil.

U příležitosti oslav 100. výročí založení Československa přijal premiér @AndrejBabis německou kancléřku Angelu Merkelovou. Probírali spolu mj. vzájemné hospodářské a zahraničněpolitické vztahy, řešili i evropské problémy, jako jsou migrace či budoucí směřování EU. pic.twitter.com/q8CoLunu0Z — Úřad vlády ČR (@strakovka) October 26, 2018

Premiér hovořil s kancléřkou i o své návštěvě Velké Británie a jednání s premiérkou Theresou Mayovou. S Merkelovou však v pátek o možné koordinaci postupu pro případ tzv. tvrdého brexitu nemluvili. "Všichni si přejeme, aby došlo k dohodě a nedošlo na scénář tvrdého brexitu. Mám pocit, že se jednání ubírají správným směrem. Na Evropské radě jsme všichni deklarovali, že evropský vyjednavač Michel Barnier má naši plnou důvěru," informoval Babiš.

Kancléřka Merkelová naopak uvedla, že ačkoliv Barnierovi Německo v jednáních důvěřuje, chce britskou vládu podporovat i bilaterálně, aby přispělo k novým konstruktivním návrhům.

Merkelová přijela do Prahy u příležitosti 100. výročí založení Československa, s Babišem jednala zhruba čtvrt hodiny v Kramářově vile, kterou nechal vystavět první československý premiér Karel Kramář. Německá kancléřka při té příležitosti blahopřála Čechům k výročí a vyjádřila potěšení z toho, že obě země pojí přátelství i dobré hospodářské vztahy, přestože jejich minulost byla komplikovaná. Vyjádřila zároveň politování nad zločiny německého nacistického režimu.

S Babišem Merkelová měla zhruba hodinový pracovní oběd. Premiér večer novinářům řekl, že debatovali o spolupráci mezi Českem a Německem ve vědě a výzkumu. "Pro paní kancléřku je to velké téma, ona tady má historické kontakty," připomněl Babiš, že Merkelová v minulosti v Česku studovala na Akademii věd. Mluvili také o plánované vysokorychlostní železnici z Prahy do Berlína, který by měla vést tunelem pod Krušnými horami.

Babiš také řekl, že pro Merkelovou nechal připravit menu, které by jí připomnělo čas strávený v tehdejším Československu. "Měli jsme zelňačku, vepřový řízek a rulandské bílé, takže trošku zavzpomínala na staré časy," řekl.

Podle neoficiálních informací se Merkelová večer účastní oslavy 90. narozenin bývalého předsedy Akademie věd Rudolfa Zahradníka, který ji během jejího studijního pobytu v Praze vyučoval.

Vícerychlostní Evropa

V dnešní době už máme Evropu různých rychlostí, řekla kancléřka a jako příklad uvedla srovnání mezi přijetím eura v Česku a na Slovensku. Podle Merkelové nemůže EU stále čekat na spolupráci všech členských států, čímž podpořila slova francouzského prezidenta Macrona v rozhovoru pro Hospodářské noviny. Nesmí však podle ní dojít k vytvoření uzavřené skupiny a jednání by měla být vždy otevřená pro všechny.

Premiér Babiš zdůraznil, že Česko je proevropská země a má velký zájem na tom, aby EU fungovala. Nesouhlasí s rozdělováním na státy V4 a zbytek sedmadvacítky.

Předseda české vlády nesouhlasí s opakováním tvrzení, že visegrádské státy jsou "někde mimo". Zdůraznil, že ČR je proevropsky orientovaná. Babiš dodal, že pokud je kritický k evropskému rozpočtu, neznamená to, že by vystupoval proti společné Evropě. "Máme zájem, aby Evropa fungovala, aby nebyla rozdělená a abychom společně řešili problémy. Rozdělování na V4 a zbytek není správné a není podle mého názoru ani pravda," řekl český premiér.

Míní, že by EU měla řešit hlavně třeba otázku Schengenu a co nejdřív by do společného evropského prostoru měla zapojit Chorvatsko a Bulharsko.

Babiš chválil ekonomickou spolupráci s německými firmami, které v ČR investovaly nejen do výroby, ale i do vědy a výzkumu. Také německá kancléřka zmínila úzkou spolupráci a vzájemný obchod za desítky miliard eur.

Během jednání německé kancléřky s českým premiérem se v Gogolově ulici poblíž Kramářovy vily sešly asi dvě desítky podporovatelů Merkelové. Měli s sebou vlajky EU a transparent s nápisem "Yes to Europe, no to nationalism". Pár metrů od nich stála zhruba stejně početná skupina odpůrců političky s českou vlajkou.

Společný postup EU ohledně vraždy Chášukdžího

Merkelová označila vraždu saúdskoarabského novináře Džamála Chášukdžího za nestvůrnost. Při návštěvě Prahy připomněla, že Německo do vyšetření celého případu zastavilo zbrojní exporty do Saúdské Arábie. Chce jednat o společném postoji Evropské unie k záležitosti.

"Případ novináře Chášukdžího je nestvůrnost a včera (ve čtvrtek) jsem to také sdělila v telefonickém rozhovoru saúdskému králi," řekla Merkelová. Německo podle ní čeká na úplné objasnění případu a také jeho pozadí. Do té doby nebude do blízkovýchodní země dovážet žádné zbraně, připomněla kancléřka nedělní rozhodnutí své vlády.

"V Evropské unii budeme přirozeně mluvit o tom, jak si představujeme další společný postup," uvedla Merkelová. Očekává také, že Saúdská Arábie začne řešit humanitární katastrofu, kterou vyvolal konflikt v Jemenu.

Český ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) v pátek dopoledne řekl, že Praha bude na radě ministrů zahraničí prosazovat razantní postoj EU k události. Jako možná opatření uvedl zákaz vstupu na území EU pro některé lidi nebo zmrazení jejich majetků.

Chášukdží zmizel po návštěvě saúdskoarabského konzulátu v Istanbulu 2. října. Saúdská Arábie dlouho tvrdila, že novinář konzulát opustil. Až po dvou týdnech přiznala, že na konzulátu zemřel, a ve čtvrtek uvedl její generální prokurátor, že šlo o předem připravenou vraždu.