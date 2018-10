HN se ptaly zástupců dlužníků, věřitelů i soudců, jak jsou spokojeni s novými pravidly pro oddlužení. Zavádí je novela insolvenčního zákona, kterou minulý pátek schválili poslanci. V Česku čekají na mírnější pravidla osobních bankrotů desetitisíce lidí zatížených dluhy. Pro mnoho z nich znamenají na dlouho poslední šanci, jak uniknout z dluhové pasti. Takzvaná insolvenční novela má zmírnit podmínky oddlužení, aby na ně dosáhlo více lidí. Věřitelům pomůže získat zpět alespoň část půjčených peněz.

Otázky:

1) Poslanci o rozvolnění pravidel diskutovali několik let. Nakonec sešlo z původního návrhu, který loni předložil bývalý ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO). Ten chtěl, aby nárok na oddlužení měli i lidé, kteří nedokážou uhradit věřitelům nic z půjčené částky. Opozice to odmítla a po dlouhých jednáních vznikl kompromis. Znamenají nová pravidla pro insolvence revoluci, nebo se téměř nic nezmění?

2) Přestože počet nově zahájených exekucí v Česku klesá, jejich celkový počet se snižovat nedaří. Způsobují to především takzvané „mrtvé exekuce“. Ty trvají, i když už člověk nemá žádný majetek, kterým by mohl věřitele uspokojit. Přestože exekuci má dnes více než 800 tisíc Čechů, počet návrhů na oddlužení už několik let za sebou klesá. Způsobuje to strach lidí z přísných podmínek. Komu přijatá pravidla nově pomohou zbavit se dluhů a co přinesou věřitelům?