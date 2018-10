Podpora zelených zdrojů v Evropě se postupně mění. Garantované ceny nahrazuje u nově stavěných obnovitelných zdrojů systém aukcí, který už v Evropské unii využívá 13 států a dalších pět je v závěrečné fázi přípravy jejich zavedení. V listopadu odstartují aukce v Polsku, nejvíce je využívají ve Velké Británii a Německu.

Česko konkrétní plány na aukce připravuje jako součást novely zákona o podporovaných zdrojích energie, která bude zveřejněna do konce tohoto roku. Legislativní proces může podle odhadů ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), jež novelu předkládá, trvat jeden až dva roky.

"Termíny aukcí nejsou zákonem stanoveny, to udělá až nařízení vlády. První aukce nebude dříve než v roce 2021," řekl René Neděla, náměstek na MPO, který zodpovídá za energetiku.

Česko, které si bere za vzor německý systém, hodlá aukce vypisovat s výhledem na tři roky. Unijní pravidla přijatá v roce 2017 žádají, aby se státní podpora pro obnovitelné zdroje s výkonem nad jeden megawatt přidělovala na základě soutěže. Menší zdroje bude možné nadále podporovat i mimo soutěž. To je důležité hlavně pro malé centralizované a komunitní zdroje. Pro ty by mohly být problémem i plánované kauce, které budou muset investoři do větších projektů složit.