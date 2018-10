Bývalý středočeský hejtman David Rath odsouzený nepravomocně za korupci se zastupitelem Hostivice u Prahy nestane. Krajský soud v Praze v úterý rozhodl, že zvolení někdejšího vlivného sociálnědemokratického politika bylo neplatné. Část kandidátů Rathova uskupení Zdravá Hostivice si totiž do voleb nezařídila ve městě trvalý pobyt. Vyplývá to z usnesení zveřejněného na úřední desce soudu, na něž upozornil server Aktuálně.cz.

Rath řekl, že krajské soudy podle jeho informací v podobných případech rozhodují různě, zvažuje proto podání ústavní stížnosti.

Rath se do zastupitelstva dostal jako jediný z uskupení, jehož byl lídrem. Proti vzniku jeho mandátu ale bylo podáno několik stížností, jimiž se soud zabýval. Nakonec dospěl k závěru, že Rathovo křeslo patří volební straně Středočeši2012, která tak bude mít šest místo původních pěti zastupitelů.

Předsedkyně senátu Olga Stránská v usnesení uvedla, že při zjišťování výsledků voleb nelze přihlížet k osmi kandidátům volební strany Zdravá Hostivice, kteří ke dni konání voleb neměli na území města hlášený trvalý pobyt, ani k hlasům, které byly pro tyto kandidáty odevzdány.

Komunální volby v Hostivici vyhrálo uskupení HOme - Hostivice město se šesti mandáty. Druzí byli Středočeši2012.cz v čele se současným starostou Jaroslavem Kratochvílem, kteří získali původně pět křesel. Zdravá Hostivice skončila na sedmém místě se ziskem jednoho mandátu, o který ale rozhodnutím soudu přichází. Uskupení bývalého hejtmana má totiž po přepočtu místo 2513 hlasů (5,21 procenta) jen 1532 hlasů, což k překročení pětiprocentní hranice pro vstup do zastupitelstva nestačí.

Rath řekl, že počká na písemné vyhotovení a pak se případně obrátí na Ústavní soud. Má prý k dispozici právní rozbor upozorňující na fakt, že Krajský soud v Praze i některé jiné krajské soudy v minulosti obdobné stížnosti odmítaly. Argumentovaly údajně tím, že stížnosti měly být podány proti kandidátce, nikoliv proti výsledku voleb. "Bude se potřeba podívat na to, v čem je rozdíl, a na základě toho bude potřeba právní úvaha, jestli není naplněna možnost podání ústavní stížnosti," uvedl Rath.

Podle něj tento problém nemusí nastat jen kvůli nezměněnému bydlišti, ale třeba i kvůli úmrtí kandidáta. "Vemte si situaci, že někdo je napsán na kandidátce a umře do doby konání voleb. Podle téhle logiky by někdo nebyl zvolen jen proto, že mu někdo z kandidátky umřel," namítl Rath. Protože v těchto případech není možný přezkum vyšší soudní instancí, může to být podle něj zajímavá otázka právě pro Ústavní soud, který by praxi krajských soudů mohl sjednotit.