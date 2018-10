Z trojice lídrů stran, které tvoří koalici v Praze, se nakonec do vedení města dostal jen pirát Zdeněk Hřib, a to hned do křesla primátora. Jan Čižinský z Prahy sobě ani Jiří Pospíšil ze Spojených sil pro Prahu v městské radě nezasednou. Hřib je přitom politicky nejméně zkušený z nich.

Vystudoval medicínu, prakticky hned po škole se ale uchytil jako vedoucí projektu při vývoji zdravotnického softwaru a obor už neopustil. Podílel se také na přípravě systému eRecept. Je členem správní rady VZP, dříve zasedal v odborných pracovních skupinách ministerstva zdravotnictví, ale i Evropské unie nebo Světové zdravotnické organizace.

K pirátům se jako podporovatel poprvé přihlásil v roce 2013, členem pražského sdružení je teprve od loňska.

"Nejsem nepolíbený pražskou komunální politikou, docházel jsem na jednání výborů pro zdravotnictví a bydlení, dával jsem stanoviska tisku, podle kterých potom hlasovali naši zastupitelé. Sledoval jsem jednání zastupitelstva on-line," tvrdí Hřib.

Politolog Petr Jüptner nicméně varuje, že piráti, kteří kromě Mariánských Lázní nikdy nic neřídili a profilovali se hlavně jako opoziční strana, mohou vedením hodně získat, ale i ztratit. A roli v tom může podle něj hrát právě jejich politická nezkušenost.

Praha je dnes navíc v takovém stavu, že - jak upozorňuje komentátor HN Petr Honzejk - člověk nikdy neví, kdy se zavře nějaký další most, případně kdy zase co kde spadne. Dopravní situace je na mnoha místech zoufalá, v parkování je chaos. Prakticky se nestaví byty. Tlak na rychlou a viditelnou změnu bude obrovský a očekávání mohou být až nerealistická.

Budou Zdeňku Hřibovi k vedení hlavního města stačit zkušenosti, které nasbíral, když sledoval jednání zastupitelstva on-line, nebo bude "novou Krnáčovou", jak varuje Petr Gazdík? Zvládne pražská doprava vstřebat tolik dopravních staveb, kolik jich Hřib už nyní slibuje - od nových mostů přes vnitřní okruh až po metro D… ? Ptejte se on-line, budoucí pražský primátor bude odpovídat ve čtvrtek 1. listopadu od 9 do 10 hodin. Otázky můžete pokládat už nyní, zobrazit se mohou se zpožděním.