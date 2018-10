Barokní zámek v pražském Veleslavíně se bude dražit 30. listopadu. Minimální cena chátrajícího komplexu je stanovena na 382 milionů korun. Dražbu schválilo ministerstvo kultury a poté ji vyhlásil správce objektu, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Informoval o tom mluvčí úřadu Radek Ležatka.

Proti dražbě se v září postavili zastupitelé Prahy 6.

"Jedná se o zcela unikátní investiční příležitost v mimořádně lukrativní lokalitě Prahy 6. Věřím, že nalezneme nového majitele, který kromě nezanedbatelného příjmu do státního rozpočtu zastaví chátrání této kulturní památky, najde pro ni smysluplné využití a vdechne jí nový život," uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu. Dražba se uskuteční 30. listopadu v 11:00 hodin v budově ÚZSVM. Minimální příhoz je stanoven na 500 000 korun a podmínkou účasti v dražbě je složení dražební jistoty ve výši deset procent minimální ceny.

Hlavní budova zámku dosud sloužila pro soukromé zdravotnické zařízení. Současnému nájemci však končí smlouva a státu by vznikly náklady na ostrahu.

Podle zářijového vyjádření Arajmu na zastupitelstvu Prahy 6 proto ÚZSVM nemá jinou možnost, protože podle výkladu zákona nesmí při nakládání s majetkem snižovat výnos státu. Úřad upřednostnil veřejnou dražbu před druhou možností, kterou je výběrové řízení.

Státní majetek by mohl být za určitých okolností bezúplatně převeden, nebo přímo prodán. Úřad však podle svého vyjádření neobdržel potřebnou dokumentaci od instituce, která by o to žádala. Toto tvrzení se rozchází s tvrzením zastupitelů Prahy 6, podle kterých nebylo možné se s úřadem domluvit na získání objektu do vlastnictví města. Praha v minulém roce projevila o zámek zájem, ale ÚZSVM magistrátu odpověděl, že přednost má státní organizace, tedy Národní památkový ústav. Ten však letos svůj zájem stáhl. O tom však hlavní město podle zastupitelů Prahy 6 nebylo informováno.

Proto zastupitelstvo městské části vyzvalo v září ÚZSVM ke zrušení nebo pozastavení listopadové dražby zámku do doby, než bude moci doplnit dokumentaci prokazující zájem Prahy o nemovitost. Uskutečnění dražby několik týdnů po komunálních volbách podle zastupitelů Prahy 6 znemožňuje účast samosprávy v řízení, protože o zapojení do dražby nestihnou včas rozhodnout zastupitelstva hlavního města a Prahy 6, která by zapojení městské části do dražby posvětila.

Zámek s historickým parkem, který se rozkládá na třech hektarech, pochází odhadem z roku 1725, kdy byl postaven podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera pro císařovnu Amálii Brunšvickou. Naposledy byl areál rekonstruován v roce 1986. ÚZSVM převzal areál barokního zámku v roce 2015 od ministerstva práce a sociálních věcí.