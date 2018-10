Pokud by bylo ukončeno střídání času, podle kabinetu by měl být nastálo zaveden zimní čas. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) to vyplynulo ze středeční debaty vlády. Variantu podporuje i sám Babiš a doporučují ji vědci, kteří se zabývají výzkumem biologických rytmů.

Podle ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO), který s kolegy z EU téma probral na pondělním zasedání ve Štýrském Hradci, čeká Evropu ještě dlouhá debata. Za nejhorší by podle něj ministři považovali, kdyby v EU vznikl pelmel zemí s různými časy. Dohodli se, že diskusi by měl moderovat koordinátor.

Vláda o věci diskutovala v závěru středečního jednání v reakci na iniciativu Evropské komise ukončit příští rok povinné střídání času. Rakouské předsednictví v pondělí navrhlo členským zemím EU odložit konec až na rok 2021. Podle Babiše není příliš jasné, kde by se o problematice mělo dál diskutovat. Předpokládá, že se o ní bude mluvit na půdě Evropské rady. Pokud se mají státy dohodnout na jednom čase, vyžádá si to delší dobu, řekl ve středu Ťok.

Babiš řekl, že z vyjádření členů kabinetu pochopil, že jsou pro zavedení ustáleného standardního, tedy zimního času. "Je to z různých praktických i zdravotních důvodů," uvedl. Jako příklad zmínil to, že "se dětem nechce chodit v létě spát, když je ještě po 21:00 světlo".

Středoevropský zimní čas považuje Ťok za logickou volbu, pro letní čas se podle něj vyslovila pouze ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Před novináři zdůraznil, že nešlo o hlasování a vláda o ničem nerozhodla.

Z obdobného mapování názorů mezi ministry států EU podle Ťoka vyplynulo, že většina států změnu chce. U střídání by rády zůstaly pouze Portugalsko, Řecko a Velká Británie. Například Němci preferují letní čas. "(Britové) poukazovali na svoji zkušenost, protože oni někdy v 70. letech po tlaku veřejnosti zrušili překotně střídání času. Po půl roce se ke střídání vrátili, protože zjistili, že to přinášelo víc problémů než řešení," uvedl Ťok.

Vědci, kteří se zabývají výzkumem biologických rytmů a jejich ovlivněním světlem, doporučují zavedení zimního času. V úterní tiskové zprávě to uvedl Fyziologický ústav Akademie věd ČR (AV ČR). Zimní čas podle výzkumů zlepšuje kvalitu spánku, je zdravější pro lidské srdce a má pozitivní vliv na tělesnou hmotnost, píše se ve zprávě. Prokázána je také jeho souvislost se snížením spotřeby alkoholu a tabáku i nižším výskytem nádorových onemocnění.

Zastánci i odpůrci změny času mají podle Ťoka řadu analýz podporujících jejich názor. Další debatu vidí tak, že na národní úrovni bude určen prostor pro diskusi s občany a organizacemi, které se budou chtít k tématu vyjádřit. Následovat by měla koordinovaná jednání v EU. V případě, že se unijní země nedohodnou na jednom čase, je podle něj možné, že konečné slovo zůstane Evropské komisi.