Kabinet premiéra Andreje Babiše ve středu brzy ráno projednával a odhlasoval změny ve vedení SŽDC. O místa ve správní radě přišli celkem čtyři lidé - dva z nich měli blízko k místopředsedovi ANO Jaroslavu Faltýnkovi a dva k ČSSD.

Podle informací redakce z vedení SŽDC odchází Vladimír Novotný, Milan Feranec, Karel Korytář a Jan Volný. Právě Volný a Feranec přitom mají blízko z prvnímu místopředsedovi ANO Faltýnkovi. Ten byl donedávna klíčovým spojencem Babiše ve sněmovně. Například vyjednával s komunisty a SPD podporu zákonů v době, kdy první Babišova vláda neměla důvěru. Nově se však jejich vztahy zhoršily.

“Oficiálně to nevím, ale mluvili jsme o tom s panem premiérem a nemám s tím problém,” reagoval na změnu Volný. “Ať to dělají odborníci na dopravu - je to krok k odpolitizování správních rad,” dodal Volný.

Do správní rady naopak nastupuje Pavel Hrubeš, Martin Kolovratník, Ivo Drahotský a Vít Janoš.

“Důvěry si moc vážím. Z mého pohledu jde o krok, který navazuje na moji práci v Poslanecké sněmovně. Prosazuji dopravní zákony, byl jsem autorem usnesení k zahájení výstavby VRT, každý rok pořádám mezinárodní železniční konferenci,” reagoval na dotaz Aktuálně.cz poslanec ANO Martin Kolovratník. Zdůraznil, že se dlouhodobě zaměřuje hlavně na železnici.

“V radě bych se rád zaměřil na dvě věci: speciálně na rozvoj VRT - to je priorita. A pak na propojení dopadů legislativy (např novela zákona 416) do reálné praxe - rád bych urychlil a zkvalitnil proces investiční výstavby nových moderních tratí,” dodal Kolovratník.