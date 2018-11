Největší krkonošský lyžařský areál Špindlerův Mlýn letos zvýhodní lyžaře, kteří si zakoupí skipas dopředu po internetu. Denní skipas pro dospělého při nákupu v e-shopu gopass.cz nejméně tři dny předem vyjde na 820 korun. Na pokladně u sjezdovky skipas vyjde v hlavní sezoně na 1000 korun. Na čtvrteční tiskové konferenci to uvedli zástupci skiareálu. Loni byla jednodenní cena skipasu pro dospělého v hlavní sezoně 890 korun.

Při nákupu skipasu ve středisku bezhotovostně v samoobslužných pokladnách prostřednictvím Gopass Tickets je cena 890 korun.

Do nadcházející lyžařské sezony investuje Skiareál Špindlerův Mlýn několik desítek milionů korun. Zavádí novou technologii úprav sněhu SNOWsat. "Dosud jsme posuzovali množství sněhu na sjezdovkách odhadem a sondami. SNOWsat měří sněhovou pokrývku digitálně, a to s přesností na tři centimetry," uvedl ředitel skiareálu René Hroneš. Čidla na rolbách ušetří naftu, elektřinu i vodu a sjezdovky budou podle zástupců areálu připraveny kvalitněji a v kratším čase.

Skiareál bude také testovat novou generaci sněžných děl a plánuje rozšíření snowparku. Ve finále jsou práce na propojení areálů Svatý Petr a Medvědín. "Dokončujeme studii vlivu na životní prostředí EIA a intenzivně pracujeme na zapracování nových environmentálních požadavků do projektu. Stavebně a finančně jsme připraveni okamžitě stavět," dodal Hroneš. Ten v čele Skiareálu vystřídal před sezonou Čeňka Jílka, který se posunul do vedení společnosti TMR. Ta je jedním z akcionářů provozovatele "Špindlu", společnosti Melida.

Podle člena představenstva Melidy Ladislava Maroula má propojení Svatého Petra a Medvědína přinést lyžařům podobný komfort, jaký lidé znají z alpských středisek. Ty jsou pro české resorty velkou konkurencí. "V Česku lyžuje 1,8 milionu lidí, z toho na českých horách jen asi polovina. Nechceme vyhánět tetřívka, chceme, aby zůstal. Zároveň, abychom zvýšili komfort pro lyžaře," tvrdí Maroul. Melida pro zásadní investici propojení, která vyjde na stovky milionů korun, stále čeká na vyhodnocení vlivů stavby na životní prostředí. Potřebuje schválení dotčených subjektů včetně správy Krkonošského národního parku. Maroul věří, že když vše dobře půjde, stavět by se mohlo začít příští rok a do dvou let pak být propojení hotové.

Zmíněnou kartičku GoPass, která funguje jako skipas, ale také jako věrnostní karta, využívá podle vedení Skiareálu Špindlerův Mlýn milion lidí zejména v Česku a na Slovensku. Prostřednictvím této kartičky mohou návštěvníci využívat služeb resortů TMR, několika jejich skiareálů na Slovensku, v Česku, v Polsku a nově také na rakouském Mölltalerském ledovci, jehož nabídku TMR obchoduje.

"Naše vize je postupně všude odbourat pokladny a motivovat nákupy skipasu a dalších služeb přes internet," říká Hroneš. Výhody pro zákazníky jsou nižší cena takové permanentky, provozovatel pak získá detailní informace o chování svých zákazníků a může jim uzpůsobovat další nabídku. Zároveň to zefektivňuje a zlevňuje provoz resortů, neboť v případě nákupu permanentky s předstihem může pak resort lépe uzpůsobovat počty vlekařů či objednávky surovin v bistrech a barech u sjezdovek očekávanému počtu návštěvníků.

Krkonošský SkiResort Černá hora - Pec před zimní sezonou investoval zhruba 25 milionů korun. Investice šla například také do technologie SNOWsat. SkiResort koupil také novou rolbu, investoval do nového zasněžování na sjezdovce Vyhlídková v areálu Černý Důl nebo do nového odbavovacího systému na parkovištích v Peci pod Sněžkou.

Skiareál Malá Úpa investoval celkem pět milionů korun, například do posílení zasněžování nebo nové půjčovny lyžařského vybavení. Cena jednodenního skipasu pro dospělého v hlavní sezoně bude 600 korun proti loňským 570.

Ve středisku v Deštném v Orlických horách byly investice zhruba za tři miliony korun. Většina peněz směřovala do posílení zasněžovacího systému. Cena jednodenního skipasu pro dospělého v Deštném vzroste o 30 korun na 520 korun. V Říčkách investovali jen do údržby. Cena jednodenního skipasu vzrostla proti minulé sezoně o 50 korun na 570.