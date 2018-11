Premiér Andrej Babiš (ANO) bude navrhovat, aby Česko po vzoru Maďarska a Rakouska nepřistoupilo ke globálnímu paktu Organizace spojených národů (OSN) o migraci. Vláda by o tom měla jednat příští týden, uvedl její předseda. Postoj k paktu chce ještě probrat s představiteli ČSSD. Babiš ve shodě se svým rakouským protějškem Sebastianem Kurzem uvedl, že pakt stírá rozdíly mezi legální a nelegální migrací a jeho ustanovení umožňují rozdílný výklad.

"Takže já svým partnerům ve vládě budu navrhovat, abychom se zachovali stejně jako Rakousko nebo Maďarsko," uvedl Babiš ve sněmovně na dotaz poslankyně ODS Zuzany Majerové Zahradníkové. "Mně se ten pakt nelíbí. Čekám, že přijmeme koaliční rozhodnutí," řekl premiér. O záležitosti chce jednat s ministry vnitra a zahraničí Janem Hamáčkem a Tomášem Petříčkem (oba ČSSD).

Text nezávazné dohody, která by měla zlepšit mezinárodní řešení uprchlické problematiky, schválila OSN předloni. Od dokumentu, který bude v prosinci oficiálně přijat v Marrákeši, loni odstoupily Spojené státy americké. Výhrady k paktu mají i Polsko, Itálie či Japonsko.

Kurz a vicekancléř Heinz-Christian Strache ve středu jako důvod rakouské neúčasti na paktu uvedli zásadní obsahové výhrady. Podle nich ujednání nepomáhá řešit migrační otázky, ohrožuje rakouskou suverenitu ve věcech migrační politiky a stírá rozdíly mezi legální a nelegální migrací. Kurz jako příklad uvedl podle agentury APA návrhy, které by mohly omezit činnost bezpečnostních úřadů při vyhošťování migrantů, nebo také myšlenky, které by mohly směřovat ke stírání rozdílů mezi pracovní migrací a právem na azyl. Politování nad rozhodnutím Vídně vyjádřil předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Podle něj je nerozumné, že EU v této zásadní otázce týkající se budoucnosti nedokáže hovořit jedním hlasem.

Babiš také uvedl, že odmítá přijímat ilegální migranty. "My nebudeme přijímat žádné nelegální migranty a to platí," prohlásil. Omezení nelegální migrace si slibuje od "Marshallova plánu pro Afriku", odkud uprchlíci do Evropy proudí, tedy od hospodářské pomoci africkým zemím.