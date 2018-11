“Můžeme potvrdit, že ministr energetiky Rick Perry navštíví Českou republiku ve dnech 14.–15. listopadu,” sdělila HN mluvčí českého ministerstva zahraničí Michaela Lagronová. Perry do Čech míří jen krátce před termínem, do kdy by mělo tuzemské ministerstvo průmyslu a obchodu představit modely financování dostavby jaderné elektrárny Dukovany. Americká společnost Westinghouse je jednou ze šesti, které by o zákazku v případě vypsání tendru měly zájem.