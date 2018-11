Piráti ani SPD Tomia Okamury nedokázali prosadit, aby se růst platů politiků přibrzdil. Poslanci v pátek rozhodovali o tom, jestli stihnout hlasovat o pomalejším zvyšování svých mezd, už 16. listopadu, a tak včas velkému platovému skoku zabránit. Pro návrh zvedla ruku ale pouze zhruba čtvrtina z přítomných, především poslanci Pirátů a SPD. Pomalejší zvyšování mezd navrhla přitom sama vláda vedená ANO.

Návrh odhlasovat zpomalení platů ještě před koncem roku podpořili přitom pouze dva poslanci za ANO, dva byli proti a zbytek se hlasování zdržel. Předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek ale nechtěl pro HN stanovisko klubu komentovat.

Poslanci by tak měli hlasovat o zdržení nárůstu platů až v prosinci, pak by měl Senát třicetidenní lhůtu na projednání a poté se k návrhu musí vyjádřit ještě prezident. Je tedy velmi pravděpodobné, že změnu zákonodárci do konce roku neprosadí a platy jim automaticky vzrostou po 1. lednu.

Jak informoval server idnes.cz znamená to, že se základní plat poslance od ledna příštího roku zvýší na 90 600 korun hrubého měsíčně a paušální náhrady na dopravu, stravu a reprezentaci na 47 100 až 63 900 korun. Dnes je základní plat poslance 75 900 korun a náhrady 39 400 korun. Přičemž k základní mzdě připadají většině poslanců ještě různé příplatky za funkce ve výborech nebo klubech.

Poslanci Pirátů a SPD se ale s výsledkem pátečního hlasování nechtějí smířit, a proto vyzývají ke svolání mimořádné schůze sněmovny, aby dramatickému růstu platů zabránili. Žádost o svolání mimořádné schůze plánují odevzdat vedení dolní komory v příštím týdnu, tak aby termín projednávání odpovídal lhůtám projednávání vládní novely upravující růst platů zákonodárců. Novinářům to řekli šéfové klubů Jakub Michálek (Piráti) a Radim Fiala (SPD).

Panečku!Myslím, ze ještě nikdy nestál poslanec pirátů a SPD tak těsně vedle sebe jako teď ve sněmovně! Důvod?No přece - platy politiků!Tyto dvě strany nechtějí jejich zvýšení, a tak se poslanci obou stran podepsali pod svolání mimořádně schůze sněmovny!Za chvíli video i článek pic.twitter.com/67D4z1EmTV — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) November 2, 2018

"Jakékoliv diskuse o tom, jestli zvyšovat nebo snižovat platy jsou úplně zbytečné. Většinou jsou to nějaké populistické návrhy, v tomto případě pirátů, kteří svým návrhem jen zaplevelují sněmovnu," odmítá iniciativu Pirátů a SPD Ondřej Veselý (ČSSD). "Jsme tady pro to, abychom rozhodovali o zákonech pro lidi, a jestliže se už jednou podařilo v minulosti vyřešit, podle čeho se odvíjí platy politiků, ať už zvyšují nebo snižují podle toho, jak se daří hospodářství, tak je zbytečné otvírat Pandořinu skříňku. Občané to pak vnímají tak, že se bavíme jen o platech, což je velmi škodlivé," dodal pro HN Veselý.

Hnutí SPD Tomia Okamura navrhuje zmrazit platy vrcholných politiků na další tři roky. Piráti je chtějí počítat z průměrné mzdy v celé ekonomice, nikoli z průměru ve veřejné sféře, jak je tomu nyní. Navíc by podle Michálka měli poslanci a senátoři čerpat nemocenskou stejně jako zaměstnanci. "Chceme se vyhnout případům, jako byl případ pana senátora Čuby, který rok a půl v podstatě nechodil do práce a bral za to stoprocentní odměnu," uvedl Michálek.

Výbory návrhy Pirátů a SPD nepodpořily. Doporučily plénu přijmout vládní předlohu beze změn. Michálek obhajoval svůj požadavek argumentem, že když vláda zvýší platy učitelům a státním zaměstnancům, zvyšuje tím i platy politiků. Současný systém stanovování platů politiků někteří poslanci hájili. Připomínali, že jde o automat, aby politici do svých platů nezasahovali.

Platy ústavních činitelů se mají podle vládního návrhu od příštího roku sice zvýšit, ale pouze v návaznosti na růst průměrné hrubé mzdy v nepodnikatelské sféře. Nezvýší se koeficient, kterým se tato mzda násobí. Plat poslance a senátora tak podle dřívějších informací vzroste asi o 6000 korun. Pokud by předloha schválena nebyla, zvýšil by se o dalších 8000 korun.

Pro výpočet platů politiků je zásadní platová základna, od níž se odvíjí. Pro letošní rok se základna počítá jako 2,5násobek průměrné hrubé měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře. V minulých letech byl koeficient nižší a od roku 2015 postupně narůstal. Příští rok a v následujících letech měl vzrůst koeficient podle platného zákona na 2,75. Vláda ANO navrhla, aby do budoucna zůstal na letošních 2,5. Pokud Parlament předlohu schválí, bude se růst platů odvíjet pouze od růstu mzdy v nepodnikatelské sféře a platová základna se bude vypočítávat podle stejného koeficientu jako letos. Není ale jisté, zda novela projde celým schvalovacím procesem tak, aby mohla začít platit od ledna.

