Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek chce zvýšit hranici minimální škody, která určuje, zda například krádež, zpronevěra či podvod jsou ještě považovány pouze za přestupek, nebo zda se již jedná o trestný čin.

Dosud je to pět tisíc korun, podle Kněžínka by minimální hranice pro spáchání trestného činu – a tedy pro to, aby daný skutek skončil před soudem – vzrostla na deset tisíc korun. Podobně by se měly zvýšit i další hranice výše škody, které rozhodují o tom, jak velký trest pachateli hrozí a který soud jej bude projednávat.