Nové byty, zastavení vylidňování centra či dokončení Městského okruhu, to jsou některé z bodů programového prohlášení, které ve středu představili zástupci nové pražské koalice pirátů, Prahy sobě a Spojených sil pro Prahu. "Naše koalice bude čelit mnoha výzvám vyplývajícím z dlouhodobých problémů," uvedl lídr pirátů a budoucí primátor Zdeněk Hřib. "Chceme v Praze stavět, abychom vyřešili dlouhodobou krizi bydlení, současně chceme sázet stromy," popsal jeden z plánů.

Dalším z bodů zveřejněného programu je například vytvoření celopražské bytové politiky a zvýšení dostupnosti bydlení. Například tvorba pravidel, za kterých by se obecní byty pronajímaly, a to především nízkopříjmovým skupinám. Už by také měla skončit privatizace bytů. "Praha si už nemůže dovolit dále snižovat počet obecních bytů privatizací," stojí v dokumentu. Mezi dalšími body programu je podpora bydlení realizovaná stavebními bytovými družstvy.

Z programového prohlášení naopak vypadl kontroverzní bod podpory hypoték, který prosazovala Hana Marvanová. Ta chtěla, aby město ručilo za hypotéky profesím, které potřebuje - tedy například učitelům, hasičům, zdravotníkům či policistům.

V kapitole územní rozvoj slibuje nová koalice co nejrychlejší projednání Metropolitního plánu. A také odblokování velkých rozvojových území, kde by k výstavbě měly sloužit brownfieldy - jako například Bubny, Zátory a Nákladové nádraží Žižkov či Smíchov.

Koalice chce také zastavit vylidňování centra - třeba i tím, že tam bude systematicky podporovat zachování úřadů a škol. U nové výstavby pak bude podporovat především tu, která nemyslí na automobil jako jediný dopravní prostředek.

"Podporujeme zejména takovou výstavbu, která sníží závislost na automobilu jako jediném možném dopravním prostředku a která s sebou ponese nižší náklady na budování nové infrastruktury," píše se v prohlášení.

V dopravě chce nová koalice "co nejdříve, efektivně a v souladu s ekonomickými možnostmi" dokončit Městský okruh. Již dříve přitom budoucí náměstek pro dopravu Adam Scheinherr připustil, že na všechny potřebné stavby nebude mít město v nejbližších letech dost peněz, a proto se budou budovat postupně. Současně s pracemi na okruhu se tak musí například posílit kapacita stávajících a již přetížených křižovatek.

Prohlášení zmiňuje i zahloubení ulice v Holešovičkách či přípravu Radlické radiály a podporu vybudování Pražského okruhu, který má na starosti stát. Prioritou je také stavba metra D a vybudování dvou mostů a dvou lávek - Dvoreckého a Rohanského mostu a lávek přes Vltavu v Troji a přes Štvanici.

Koalice předpokládá návrat tramvají na Václavské náměstí a další rozšiřování tramvajové sítě. Počítá rovněž s návratem trolejbusů do pražských ulic.

Strany chtějí také například určit část peněz na tzv. participativní rozpočty, jejichž využití určují lidé hlasováním. Lidé by měli mít vliv i na podobu stavebních projektů. V dnes představeném programu koalice je také takzvaný ombudsman pro otevřenou radnici, a lidé tak budou moci vedení magistrátu posílat podněty, z nichž nejdůležitější projednají orgány města. Zlepšit by se měl také přístup k informacím a elektronizace úřadu.

Piráti, PS a Spojené síly se už dříve domluvili na tom, že primátorem bude Zdeněk Hřib. PS a Spojené síly budou mít v radě po dvou náměstcích primátora. V radě bude ještě dalších šest členů - po dvou radních z každého koaličního uskupení.

Náměstky budou Adam Scheinherr (PS), Pavel Vyhnánek (PS), Petr Hlaváček (Spojené síly pro Prahu) a Petr Hlubuček (Spojené síly pro Prahu). Za piráty budou vedle Hřiba v radě také Vít Šimral a dosavadní zastupitel Adam Zábranský, za Spojené síly pro Prahu ještě Hana Marvanová a Jan Chabr (TOP 09). Radními za Prahu sobě se stanou Hana Třeštíková a Milena Johnová.