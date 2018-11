Brněnská společnost Frentech Aerospace vyrábí speciální stroje pro letecký a vesmírný průmysl, mikroelektroniku, či lékařskou techniku. Většinu svých strojů vyváží do zemí Evropské unie. Aby obstála v mezinárodní konkurenci, musí se věnovat výzkumu a vývoji moderních technologií. Momentálně například zkoumá nové typy pohonů pro vesmírné satelity. Přestože by na práci svých výzkumníků mohla čerpat evropské dotace, podporu nevyužívá.

"Proces rozdělování dotací u nás není nastaven správně. Před třemi lety jsem to zkusil. Na přípravě projektu jsme strávili Vánoce, stálo nás to stovky tisíc korun za právníky a mnoho dní práce," vzpomíná ředitel a spolumajitel společnosti Pavel Sobotka, jak žádal ministerstvo průmyslu a obchodu o dotaci na vývoj technologie spojené s vesmírnými aktivitami. "O rok později mi přišlo vyrozumění, že v programu už nezbyly prostředky, takže jsme podporu nedostali," říká. Brněnská firma do nové technologie stejně investovala, ale celý projekt zaplatila ze svého. "Od té doby se o získání dotace už nepokouším. Nemám čas, ztrácet čas," popisuje své zkušenosti s byrokracií, po nichž na evropské dotace zanevřel.

Na podobné problémy při žádání o dotace naráží mnoho českých firem. Od využívání finanční podpory je odrazují obavy, že přípravě projektů budou věnovat zbytečné hodně peněz i času. Podnikatelé taky vnímají nejistotu, zda jim kvůli formální chybě dotaci následně nezabaví kontrola finanční správy, či úřadu, který ji poskytuje. Netýká se to ale jen evropských dotací. Stejné problémy odrazují firmy i od daňových odpočtů na vědu a výzkum, či jiných daňových úlev. Ukázal to aktuální průzkum poradenské společnosti Deloitte, do kterého se zapojilo přes 100 podniků.

Objem veřejné podpory na soukromý výzkum a vývoj klesá

Zdroj: Deloitte