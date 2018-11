Zástupci nové pražské koalice pirátů, Prahy sobě (PS) a Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN a KDU-ČSL) podepsali koaliční smlouvu a programové prohlášení.

Strany se v uplynulých týdnech dohodly na kandidátovi na primátora, kterým bude lídr pirátů Zdeněk Hřib. Domluveno mají i obsazení rady a magistrátních výborů. Koalice má v 65členném zastupitelstvu většinu 39 hlasů. Vítěz voleb ODS a dosud vládnoucí ANO budou v opozici.

Nová pražská koalice se podle programového prohlášení zaměří na stavbu silničních okruhů a metra D, umožní výstavbu na brownfieldech a chce také opravovat byty a přidat peníze učitelům. V plánu má vysazování nových stromů a do rozhodování o výstavbě hodlá zapojit veřejnost.

"Věřím, že naše koalice bude fungovat bez problémů, protože máme velice kvalitní program, na kterém jsme se shodli. Do rady navíc máme nominovány odborníky pro všechny gesce. Věřím, že se Praha posune v následujících čtyřech letech dál," řekl Hřib.

"Program je napsaný, dnes jsme ho podepsali a uděláme vše pro to, abychom ho naplnili," řekl Pospíšil. Koalice chce podle něj dokázat, že i v tak velkém městě, jako je Praha, se dá vládnout dobře.

Náměstky primátora budou Adam Scheinherr (Praha sobě), Pavel Vyhnánek (Praha sobě), Petr Hlaváček (Spojené síly pro Prahu) a Petr Hlubuček (Spojené síly pro Prahu). Za piráty budou v radě ještě Vít Šimral a dosavadní zastupitel Adam Zábranský, za Spojené síly pro Prahu Hana Marvanová a Jan Chabr (TOP 09). Radními za Prahu sobě se stanou Hana Třeštíková a Milena Johnová. Lídři Spojených sil Jiří Pospíšil a Prahy sobě Jan Čižinský v radě města neusednou a budou předsedy zastupitelských klubů svých stran.

Nové radní budou volit zastupitelé ve čtvrtek a společně i s primátorem by se měli sejít na první oficiální jednání rady v úterý 20. listopadu. "Předpokládám, že to tak bude. Rád bych už začal projednávat konkrétní materiály, ale ještě musíme na společné schůzce probrat, které to budou," řekl Hřib. Radní na prvním jednání budou muset nejdříve odhlasovat rozdělení kompetencí, pak by začali projednávat konkrétní materiály. Rada se má stejně jako dosud scházet vždy v úterý ráno.

Zábranský řekl, že před jednáním rady se budou její členové pravidelně setkávat a vzájemně se seznámí s tématy a dokumenty, které chystají přednést v radě. Tyto schůzky se budou konat zřejmě každé pondělí. Podle Zábranského by se na pondělky mělo přesunout rovněž tzv. operativní jednání rady, kdy je projednáván a schvalován program úterního jednání.

Volby v Praze vyhrála ODS, má 14 mandátů. Na druhém místě skončili piráti, kteří mají 13 zastupitelů, stejný počet jako třetí Praha sobě a čtvrté Spojené síly pro Prahu. ANO má 12 zastupitelů.