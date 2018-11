Pražský vrchní soud zrušil odsuzující část rozsudku nad bývalým pražským primátorem Tomášem Hudečkem (dříve TOP 09) a dvěma někdejšími radními s odůvodněním, že pražský městský soud dospěl v kauze Opencard k nesprávným skutkovým zjištěním a tím i k nesprávným právním závěrům. Uvedla to mluvčí městského soudu Markéta Puci. V prosinci se bude tato větev případu řešit znovu.

Zrušení verdiktu se netýká bývalého primátora Bohuslava Svobody (ODS), jehož stíhání je přerušeno kvůli poslaneckému mandátu, takže vrchní soud se jeho odvoláním nezabýval.

Podstatou kauzy jsou údajně nevýhodné smlouvy uzavřené s firmou Haguess, kdysi vlastníkem práv k elektronické kartě Opencard. Pražští radní je v dubnu 2012 jednomyslně schválili poté, co jim to doporučila hodnoticí komise.

Odvolací soud zrušil podle Puci rozsudek nad čtyřmi z pěti odsouzených - kromě Hudečka také nad bývalou radní pro informatiku Evou Vorlíčkovou (dříve TOP 09), exradním pro dopravu Josefem Noskem (dříve ODS) a někdejším ředitelem magistrátního odboru informatiky Janem Teskou.

Vyhověl tak odvoláním, která si podali.

"Vrchní soud (...) dospěl k závěru, že napadené rozhodnutí i řízení jemu předcházející vzbuzuje takové pochybnosti o správnosti skutkových zjištění, pro které nemůže napadený rozsudek obstát. Odvolacímu soudu tedy nezbylo než ho v celém rozsahu zrušit a věc vrátit soudu prvního stupně s pokyny k odstranění vytknutých vad," potvrdila i mluvčí vrchního soudu Simona Heranová.

Zrušený verdikt uložil v září 2016 za porušení povinnosti při správě cizího majetku a porušení pravidel hospodářské soutěže Vorlíčkové a Teskovi tříletou podmínku, Hudečkovi a Noskovi podmínku o rok kratší. Svoboda dostal podmíněný trest v délce 2,5 roku.

Dalších deset obviněných soudy osvobodily.

"Soud prvního stupně v rámci hodnocení důkazů některé části výpovědí svědků i obžalovaných pominul, jiné interpretoval nepřesně či je v rámci shrnutí výpovědí v napadeném rozsudku významově posunul," konstatoval nyní odvolací senát.

Až městský soud uvede svá zjištění do souladu s výpověďmi, bude muset vzít na přání vrchního soudu do úvahy to, zda obžalované při vytýkaném jednání nezavazovala rozhodnutí, která magistrát přijal již dříve. Vrchní soud také zmínil možnost uvažovat o tom, že obžalovaní jednali v tzv. krajní nouzi, a vznesl také otázku, zda počínání radních bylo natolik společensky škodlivé, aby jej vůbec bylo možné posuzovat podle trestního zákoníku.

O vrácení věci rozhodl vrchní soud už v září, prozatím však nebylo jasné, z jakého důvodu a koho se rozhodnutí týká. Městský soud totiž nejprve musel obeslat všechny zúčastněné. "Právním názorem vrchního soudu jsme vázáni," podotkla v pondělí mluvčí Puci. Dodala, že předseda senátu Alexandr Sotolář bude vrácenou část kauzy znovu veřejně projednávat v týdnu od 17. prosince.

Obžalovaní vinu od počátku odmítají. Hájí se tím, že projekt Opencard byl dlouhodobým problémem z éry primátora Pavla Béma (ODS) a že kvůli dříve uzavřeným licenčním smlouvám nemohli postupovat jinak.

Co se týče Svobody, sněmovna jej v minulém volebním období ke stíhání vydala. Poté co loni v říjnu obhájil funkci poslance, však bylo nutné rozhodnout znovu a tentokrát zákonodárci svůj souhlas policii nedali. Jeho odvolací řízení tak bude moci pokračovat až po skončení lékařova mandátu.

Zprošťující část verdiktu zahrnuje bývalé radní Lukáše Manharta, Václava Novotného, Pavla Richtera, Helenu Chudomelovou, Radka Lohynského a Ivana Kabického. Bez trestu zůstali i zaměstnanci magistrátu Štěpán Hladík a Veronika Pražáková a externí členové hodnoticí komise Aleš Němeček a David Kučera.