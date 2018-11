Syn českého premiéra Andrej Babiš junior tvrdí, že ho manžel lékařky, která napsala zprávu o jeho zdravotní nezpůsobilosti pro stíhání v kauze Čapí hnízdo, loni proti jeho vůli odvezl na Krym. Řekl to novinářům televize Seznam.

Policii se Babiše juniora v kauze Čapí hnízdo stále nepodařilo vyslechnout. Novináři televize Seznam syna premiéra z prvního manželství zastihli ve Švýcarsku, kde má občanství. To, že měl být loni v Sevastopolu a Moskvě, potvrdila i jeho matka, první manželka Andreje Babiše Beata.

Babiš mladší tvrdí, že ho na Krym odvezl Petr Protopopov. "Zneužil toho, že můj otec chtěl, abych zmizel kvůli kauze Čapí hnízdo," řekl premiérův syn na záběrech, které natočila skrytá kamera.

Protopopov je manžel psychiatričky Dity Protopopové, přes kterou podle Babiše juniora získal práci v Agrofertu. Protopopová dříve působila jako poradkyně na ministerstvu financí v době, kdy byl Andrej Babiš ministr, nyní je členkou zastupitelstva v Praze 8 za hnutí ANO. Je také autorkou jedné z lékařských zpráv, ve které stojí, že Babiš mladší není zdravotně způsobilý v kauze Čapí hnízdo. To i nadále tvrdí jeho matka. Babiš junior televizi Seznam řekl, že bere léky a je nyní "v péči lepších lidí". Státní zástupce už ale dříve stížnost Babiše mladšího zamítl. A syn premiéra tak dál čelí stíhání.

Protopopov odmítl, že by byl loni na Krymu, a k nařčení Babiše juniora se pro Seznam nechtěl vyjadřovat.

Babiš junior novinářům z pořadu Zvláštní vyšetřování také řekl, že s Čapím hnízdem měl "technicky" něco společného. "Něco s Čapím hnízdem jsem podepisoval, nevěděl jsem, co podepisuji." Je to poprvé, co o roli v kauze takto promluvil.

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš v minulosti nechtěl prozradit, kdo Čapí hnízdo v období 2008 až 2013 vlastnil. Hovořil například o advokátech. Jako ministr financí nakonec pod tlakem sněmovny přiznal, že farmu tehdy nechal převést právě na svoje dvě děti z prvního manželství (kromě syna Andreje i na dceru Adrianu) a bratra své současné manželky Moniky.

Reportáž televize Seznam už vyvolala reakce i mezi politiky. Bývalý ministr zemědělství a první místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka uvedl, že pokud jsou informace o Babišovi juniorovi pravdivé, měl by premiér podat demisi. Policie by podle něj měla vysvětlit, proč syna předsedy vlády dosud nevyslechla. Nad prací policie vyjádřil na Twitteru pochyby i předseda ODS Petr Fiala.

Deset důkazů

Policie obvinila Babiše, jeho bývalé spolupracovníky a rodinné příslušníky z toho, že si podvodem vyjednali dotaci 50 milionů korun pro stavbu Farmy Čapí hnízdo na Benešovsku. Podle vyšetřovatelů nechali farmu jen formálně vyvést z majetku holdingu Agrofert, který tehdy Babišovi patřil. Ve skutečnosti Babiš Čapí hnízdo stále ovládal, tvrdí policisté.

Podle materiálů zveřejněných serverem iRozhlas.cz stojí Babišovo obvinění na deseti důkazech. Ty zahrnují například interní zprávu banky, která rekonstrukci areálu úvěrovala, ekonomický posudek vypracovaný pro policii nebo svědectví lidí, kteří asistovali při stavbě.

Státní zástupce Jaroslav Šaroch, který případ možného zneužití dotace z evropských fondů dozoruje, vyšetřovateli případu Pavlu Nevtípilovi původně nařídil, aby vyšetřování ukončil do konce září a předložil návrh, jak dál postupovat a zda podat obžalobu. Kvůli tomu, že se ale nepodařilo vyslechnout všechny obviněné, mu Šaroch prodloužil termín do konce roku. I ten je však velmi nejistý.