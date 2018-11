Syn premiéra Andreje Babiše (ANO), který je jedním z obviněných v kauze Čapí hnízdo a klíčovým svědkem v případu, tvrdí, že ho spolupracovníci jeho otce drželi proti jeho vůli na Ruskem okupovaném Krymu. Uvedl to v rozhovoru s novináři televize Seznam Sabina Slonková a Jiří Kubík. Ti jej vypátrali ve Švýcarsku, kde momentálně pobývá u své matky a rozhovor pořídili skrytou kamerou. Policie se dosud Babiše mladšího vyslechnout nepodařilo.

Přinášíme doslovný přepis rozhovoru s Andrejem Babišem mladším, jak jej nahráli reportéři Seznamu. V úvodu při prvním kontaktu reaguje jeho matka:

Matka AB ml.: O co vám jde, kdo jste, co jste? (...) Určitě jste informovaní, jak byl na tom, když to psal, a tak dál… A v jeho stavu by ani nebylo dobré se k tomu vůbec vracet.

Pozn, red.: AB mladší oslovil e-mailem policii podle serveru Neovlivni.cz koncem loňského roku. Poslal ho na kriminalistický ústav a obsahoval informace o tom, že ho kdosi drží na Ukrajině proti jeho vůli a chce po něm, aby dělal věci, které dělat nechce. Server iRozhlas.cz s odkazem na úřední záznam uvádí, že policie případ odložila bez toho, aby s AB ml. osobně mluvila. Podle dokumentu policii stačila fotka AB ml. s jeho matkou a aktuálním denním tiskem, který měl dokázat čas pořízení fotografie. V té době se oba nacházeli na Slovensku.

Podle policejního mluvčího Tomáše Hulana se s pouhou fotografií nespokojili. Jaké další kroky udělali, aby si ověřili, že premiérův syn je v pořádku, ale mluvčí odmítl přiblížit.

Slonková/Kubík: Dobrý den pane Babiši. My jsme novináři z Prahy...

AB ml.: Dobrý večer.

Slonková/Kubík: Chtěli bysme se vás zeptat…

AB ml.: Dobrý večer. Jak nás našli?

Slonková/Kubík: Trvalo nám to půl roku, než jsme vás našli...

AB ml.: Ale my bysme to fakt nechtěli. Ale to je nám hodně hodně líto, že jste tak daleko šli, abysme vám tohleto řekli. (SK se omlouvají za vyrušení). Ale tak tu omluvu bereme a jenom je mi líto, že nechceme tátovi dělat žádný ostudu v novinách a takové věci...

Slonková/Kubík: Vy jste posílal nějaký mail z Ukrajiny.

AB ml.: Jak na to přišla média, že jsem posílal nějaký mail?

Slonková/Kubík: To se v Praze ví...

AB ml.: Já bych chtěl, aby ti, co to vědí, o tom dál vědí a víc lidí o tom nevědělo…

Slonková/Kubík: Ale to už je zveřejněné…

AB ml.: Já nechci dělat… já jsem ten telefonát udělal kvůli jedný osobě…

Slonková/Kubík: Panu Protopopovi?

AB ml.: Ano ta osoba stále pracuje pro mého tátu a já se toho člověka trochu bojím, takže... nechci, nechci problémy.

Pozn, red: Protopopov je manžel psychiatričky a letošní kandidátka na starostu Prahy 8 za hnutí ANO Dity Protopopové, s níž se AB ml. dostal do kontaktu v návaznosti na předchozí blíže neurčený konflikt s policíí, kdy se dostal do Národního ústavu duševního zdraví. V minulosti o něm zaznělo, že dělá pro Agrofert řidiče. Z reportáže Seznam Zprávy je z návštěvy sídla společnosti na pražském Chodově zřejmé, že jméno je ve společnosti dobře známo i recepční.

Slonková/Kubík: On vás převážel z tý Ukrajiny potom do Bratislavy, že jo?

AB ml.: On… Můj táta… (hledá slova) To podle mě nebyl nápad mýho táty mě vzít do Krymu, to byl nápad jeho

Slonková/Kubík: A proč vás tam odvez?

AB ml.: Zneužil toho, že můj otec chtěl, abych zmizel.

Slonková/Kubík: Proč chtěl, abyste zmizel?

AB ml.: Kvůli stíhání Čapího hnízda (vloženo do úst skrze SK) (Matka: On byl tehdy ve velmi špatném zdravotním stavu)... A on zneužil toho, že byl můj pečovatel. (pan Protopopov)

Slonková/Kubík: Ale teď už jste ze všeho venku, máte švýcarské občanství…

AB ml.: Mně manželka Protopopova (Dita) řekla, že máš na výběr: buď tě zavřeme v Národním ústavu duševního zdraví, buď tady budeš, nebo pudeš na prázdniny. Tak já jsem neměl na výběr. (SK: to je jasný, že jste si vybral prázdniny) Já jsem to bral jako - já jsem to nazval únos v e-mailu policii, ale to to (SK: to bylo nedorozumění…) - teďka beru léky tady, mám novýho doktora, a tady se chovají lidi jinak. Takže to byl špatný doktor a špatný manželka taky (směrem k Protopopovým).

Slonková/Kubík: Takže ten posudek, co paní Protopopová psala pro policii, tak s ním nesouhlasíte…

AB ml.: Ona psala posudek? A co napsala prosím vás?

Slonková/Kubík: Že nejste schopen účastnit se trestního řízení ze zdravotních důvodů…

AB ml.: Já bych se nechtěl účastnit trestního řízení, ale zdravotně vidíte, že jsem schopen komunikovat v českym jazyce.

Slonková/Kubík: Kontaktovala vás policie?

AB ml.: Já jsem kontakntoval policii a ona mi jenom zavolala zpátky, ale to, že si dovolila ona něco takového dávat (zveřejnit, poznamenává matka). Vůbec mě nekontaktovala policie

AB ml.: Mně pomohla nějaká část policie, kam když napíšete mail, tak to příde…

Slonková/Kubík: Kriminalistický ústav…

AB ml.: Ano ale oni to pak přeposílali úplně vysoko a tam už se mnou nikdo nekomunikoval. Takže jenom tam trochu níž se mnou někdo komunikoval.

Slonková/Kubík: Předpokládám, že vy jste z toho byl v šoku, že jste stíhanej za tu věc…

AB ml.: Tak bylo být vzán do Krymu pro mě v šoku. Já jsem byl v Krymu, na Ukrajině. On mě tam odvezl, že budu na prázdniny. On je původem Rus, je strašně proruský, prostě...primitivní člověk. A teďka jsem v péči lepších lidí, staraj se o mě, beru léky a mám se fajn.

Slonková/Kubík: A jste tady spokojenej…

AB ml.: A jsem tady spokojenej. (Matka: To už by mohlo stačit, ne?)

SK: Dobře, jenom vy máte švýcarské občanství teď, je to tak?

AB ml.: Ano, mám. Já mám švýcarské občanství.

Pozn. red.: Šéf ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček v souvislosti s tím, že AB ml. má švýcarské občanství, upozornil na komplikace a omezené možnosti českých úřadů. Policie podle něj nebyla nečinná, postupovala přesně podle zákona. Policie vydala na webu prohlášení, že ke zhodnocení psychického stavu jednoho z obviněných byl určen před časem soudní znalec, úkon však komplikuje právě pobyt obviněného v zahraničí a omezené možnosti úřadů. Spolupracuje s Interpolem.

Slonková/Kubík: Tak se nezlobte, že jsme vás obtěžovali…

AB ml.: Já se omlouvám, že jste jeli takovou cestu

Slonková/Kubík: Vy jste to vysvětlil, to co jsme se chtěli zeptat… (ptá se, kde si to může přečíst, vyměňují si mail)

Slonková/Kubík: Vy jste ale s Čapím hnízdem neměl nic společnýho nikdy. Jak můžete bejt stíhanej…

AB ml.: Já jsem četl, že jsem měl něco společnýho.

Slonková/Kubík: A měl, nebo neměl?

AB ml.: Technicky ano. To bylo i v novinách. Ale nechci o tom mluvit.

Slonková/Kubík: Vy máte z něčeho strach?

AB ml.: Já mám strach z toho člověka, pana Protopopova. Mám z něho strach. On s jeho manželkou… Jeho manželka je psychiatrička. Ono se to stalo tak, že (odmlčí se) Oni měli velkou důvěru a oni tu důvěru zneužili (pohnutým hlasem). On mi řek na Ukrajině, že já a tvůj otec uděláme všechno, abys byl zavřený. Tak já jsem zavolal policii.

A on i jeho manželka lhal o mým stavu. Tehdy volal z Krymu a říkal - promiňte za ty vulgarismy, ale říkal: Jste v píči.

Slonková/Kubík: Ale on pracuje pro vašeho otce dlouho ne?

AB ml.: Ne, v žádném případě. On dostal zaměstnání jen díky tomu, že jsem se dostal do…

Slonková/Kubík: Přes paní doktorku (Protopopovou)?

AB ml.: Já jsem si udělal srandu z policajtů a oni mě vzali do Havlíčkova Brodu, a z Havlíčkova Brodu mě dali do Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech.

Slonková/Kubík: Tam jste se poznal s pani doktorkou…

AB ml.: Ano, zažil jsem… Poslední dva roky jsem zažil něco šílenýho.

Dál komunikují po mailu. AB mladší ve třech zprávách dle Slonkové a Kubíka píše:

Dobrý den, děkuji za link. Myslel jsem to tak, že si pozitivně pamatuji, že jsem něco s Čapím hnízdem podepisoval, nevěděl jsem vůbec, co podepisuji.

Bylo to dlouhý, pronajímal byty, držel mě v Sevastopole a potom v Jaltě, Bylo to nepříjemný tam jít proti mojí vůli, pak jsme se vrátili do Evropy a byl jsem na Slovensku. Tak jsem utekl do Švýcarska autobusem. Od té doby mám novýho doktora, zbavil jsem se v uvozovkách pečovatele, který mě psychicky týral a beru tabletky místo injekcí.

Taky mě držel v Moskvě, do okupovaného Krymu mě vzal z Moskvy na ruském vízu v pasu.