Prezident Miloš Zeman se chce premiéra Andreje Babiše zeptat na okolnosti aktuální kauzy při pravidelném setkání plánovaném na příští týden. V to, že by mohla výpověď Babišova syna z prvního manželství ohrozit vládu, ale nevěří. Místo toho v rozhovoru pro televizi Nova zaútočil na česká média i politiky, kteří kauzu komentují a vyzývají k vyslovení nedůvěry Babišově kabinetu.

"Nečekejte ode mne, že budu reagovat jako detektiv amatér a ptát se, jak je možné, že syn z prvního manželství je údajně unášen na Krym - mně to všechno připadá jako dosti podivná konspirace," řekl Nově prezident s tím, že do schůzky s Babišem se nebude k této záležitosti dále vyjadřovat. "Na rozdíl od těch Jurečků a dalších, kteří plácají nesmysly," dodal prezident.

Lidé by si podle Zemana měli před utvořením svého názoru na věc nejprve zjistit fakta a "zeptat se i Andreje Babiše, co si tom myslí". Informace médií označil za možné dezinformace. "No a jestli teď ti Jurečkové a další organizují nějaké demonstrace, aniž by se ve skutečnosti vědělo, o co jde, no tak to je jenom znak jisté politické ubohosti," zaútočil prezident na politiky.

Že by snad aktuální kauza vyvolaná výpovědí Babišova syna pro server Seznam Zprávy, v němž Andrej Babiš mladší naznačuje, že jeho otec usiluje o znemožnění jeho výpovědi v kauze Čapí hnízdo, ohrozila vládu, Zeman nevěří. "To by se muselo stát, že by některému politikovi selhaly nervy (...) mohu pouze Andrejovi Babišovi doporučit, aby mu ty nervy neselhaly," dodal Zeman.

Server Seznam Zprávy v pondělí večer odvysílal rozhovor s Babišem mladším, kterého reportéři Jiří Kubík a Sabina Slonková vypátrali ve Švýcarsku. Pětatřicetiletý Andrej Babiš mladší, který je podle dostupných informací i vyjádření samotného premiéra duševně nemocný, v rozhovoru uvedl, že byl proti své vůli držen na anektovaném poloostrově Krym.

Důvodem údajně mělo být vyhýbání se výpovědi v kauze Čapí hnízdo, v níž sám figuroval jako majitel areálu skrytý za anonymními akciemi a jeho otec čelí v souvislosti s výstavbou areálu podezření z padesátimilionového dotačního podvodu. Sám Babiš podvod dlouhodobě odmítá a kauzu označuje za politicky motivovanou s cílem dostat ho z politiky.