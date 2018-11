Nelze je trestně stíhat, protože jsou duševně nemocné, tvrdí o již dospělých dětech premiéra Andreje Babiše jejich advokáti. Dcera a syn šéfa ANO čelí obvinění v kauze Čapí hnízdo. Podle právníka Jana Provazníka z Masarykovy univerzity v Brně ale duševní choroba nezaručuje, že nemocný nestane před soudem. To se děje pouze v ojedinělých případech, kdy nemocný nedokáže vnímat dění okolo sebe.

Existují v podstatě jen dvě varianty, kdy je možné ze zdravotních důvodů pozastavit vůči člověku trestní řízení. Varianta A: prokáže se, že daný člověk není schopen vnímat svět kolem sebe, má hlubokou poruchu vědomí - například dlouhodobě leží v kómatu. Varianta B: prokáže se, že choroba trvale vylučuje schopnost vnímání smyslu trestního řízení, říká Provazník.

Ne každá duševní porucha se tedy podle právníka automaticky považuje za natolik závažnou, aby kvůli ní byl daný člověk ušetřen trestního řízení. V podstatě je vždy potřeba dokázat, že člověk, který nemocí trpí, vůbec neví, co se před soudem odehrává a co se po něm chce, aby bylo možné trestní stíhání přerušit.

Provazníkova slova potvrzuje i další právník Jiří Jelínek z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, který doplňuje, že se vždy jedná o prozatímní rozhodnutí. "Pokud choroba obviněného ustoupí a obviněný začne chápat trestní stíhání, je povinností orgánů přípravného řízení v trestním stíhání pokračovat," dodává Jelínek. Zastavení trestního stíhání z důvodu duševní choroby se podle Provazníka sice v praxi vyskytuje, není však obvyklé. V rámci taktiky obhajoby převládá spíš snaha dokázat, že obviněný byl v době činu nepříčetný, než že by nebyl schopen vnímat smysl trestního řízení.

Rozdělení kauzy?

Andrej Babiš mladší spolu se sestrou Adrianou Bobekovou, které se policii dosud nepodařilo vyslechnout, od začátku zahájení trestního stíhání usilují o vyloučení z trestního řízení kvůli závažné duševní poruše.

Jejich duševní problémy opakovaně potvrdil i premiér Babiš. "Dcera má dvacet let bipolární poruchu, a kdo neví, co to je, ať si vzpomene na Karla Svobodu," odkázal na osud známého skladatele, který se v roce 2007 zastřelil. Duševní nemoc svého syna neupřesnil.

Detektivové však mají pochybnosti. Argumentují tím, že dcera působila donedávna ve statutárním orgánu společnosti Imoba a syn byl až do roku 2015 pilotem.

Dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch nedávno pro časopis Respekt připustil, že kvůli průtahům způsobeným zdravotním stavem Babišových dětí zvažuje rozdělení kauzy. Protože pokud by trestní stíhání bylo nadále vedeno společně, mohlo by kvůli dokazování zdravotní způsobilosti dojít k další velké časové prodlevě.

"Vyloučení věci ze společného řízení je možné tehdy, jestliže by jejím vedením ve společném řízení docházelo ke zbytečným průtahům z důvodů, které souvisí jen s touto vylučovanou věcí," vysvětluje právník Provazník.

Opozice žádá rezignaci, ČSSD čeká na Babišovo vysvětlení

Kauza Čapí hnízdo se opět stala politickým tématem číslo jedna poté, co reportéři Seznam Zpráv zjistili, že Babiš mladší pobývá ve Švýcarsku, a když znovu promluvil o tom, jak byl údajně nedobrovolně držen na Krymu Petrem Protopopovem, který pracuje pro jeho otce v Agrofertu. Jeho manželka, psychiatrička Dita Protopopová, vypracovala Babišovi mladšímu lékařskou zprávu, kterou předložili policii, aby zastavila trestní stíhání.

"Zneužil toho, že můj otec chtěl, abych zmizel kvůli kauze Čapí hnízdo," řekl premiérův syn na záběrech pořízených skrytou kamerou.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v úterý informace o únosu vyvrátil, novinářům řekl, že je jeho syn psychicky nemocný a musí být pod dohledem. Šest opozičních stran však už premiéra vyzvalo k rezignaci. Strany se také společně shodly na hlasování o nedůvěře vládě. Rozhodující však bude postoj ČSSD a KSČM. Sociální demokraté už si s Babišem na středu domluvili jednání, kde chtějí vše podrobně vysvětlit.

Policie obvinila Babiše, jeho bývalé spolupracovníky a rodinné příslušníky z toho, že si podvodem vyjednali dotaci 50 milionů korun pro stavbu Farmy Čapí hnízdo na Benešovsku. Podle vyšetřovatelů nechali farmu jen formálně vyvést z majetku holdingu Agrofert, který tehdy Babišovi patřil, farmu ale podle vyšetřovatelů nadále ovládal.