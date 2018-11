Pravidla pro směnárny se zřejmě už brzy výrazně zpřísní. Poslanci ve středu schválili novelu zákona o směnárenské činnosti, která posílí postavení klientů směnáren. Pro hlasovalo celkem 157 poslanců, proti bylo jen pět zástupců ODS.

Návrh ministerstva financí nyní projednají senátoři. Pokud jej schválí, začnou nová pravidla pro směnárníky platit měsíc po tom, co novelu podepíše prezident Miloš Zeman.

Každý člověk by například mohl vyměněné peníze do tří hodin směnárně vrátit, šlo by to s částkami do tisíce eur. Limit navrhuje ministerstvo proto, aby zamezilo zneužití služby spekulanty, kteří sázejí na změnu kurzu. Směnárníci budou mít také zakázáno požadovat za provedení obchodu úplatu. Provizi si ale mohou promítnout do směnného kurzu.

"Není žádným tajemstvím, že praktiky některých směnáren, především v centru hlavního města, nedělají Česku dobré jméno. Na Staroměstském náměstí tak turista může dostat za euro 15 korun nebo mu naúčtují poplatek 28 procent," říká ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Na novele spolupracovalo ministerstvo s Českou národní bankou.