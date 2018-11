Novým předsedou Senátu se stal Jaroslav Kubera z ODS. Ve finále tajné volby ve středu porazil Václava Hampla (za KDU-ČSL). Bývalý místopředseda horní komory Kubera získal 46 hlasů z 80 odevzdaných, Hampl 24. Výsledky hlasování oznámil předseda senátní volební komise Jaroslav Větrovský (za ANO) s tím, že tři hlasy byly neplatné. Sedm senátorů tak nepodpořilo ani jednoho finalistu.

Kubera po zvolení senátorům zopakoval, že nejdůležitější pro Senát bude ochrana svobody, demokracie a ústavy. Slíbil, že se je pokusí v souladu se svým nominačním projevem přesvědčit o tom, že se z politika změní ve státníka tak, jako se z odboráře proměnil jeho předchůdce Milan Štěch (ČSSD). Hodlá se také zasazovat o to, aby Senát nebyl pro sněmovnu "chudším otloukánkem".

Nový předseda Senátu také uvedl, že doufá v to, že nebude působit v čele horní komory jen nejbližší dva roky. "Chtěl bych být předsedou Senátu šest let," uvedl Kubera, který letos podruhé obhájil senátorský mandát na dalších šest let.

Novým předsedou Senátu byl zvolen JAROSLAV KUBERA. Gratulujeme! pic.twitter.com/bM70V7Q4Gw — Senát Parlamentu ČR (@SenatCZ) November 14, 2018

Jaroslav Kubera patří dlouhodobě k nejvýraznějším tvářím ODS, ve straně je od roku 1992. Na přelomu let 1967 a 1968 byl členem KSČ. V posledním volebním období (od roku 2016) byl místopředsedou Senátu.

Je i členem zastupitelstva Ústeckého kraje a bývalým opakovaně voleným primátorem Teplic. Tam po vystudování gymnázia a nedokončení vysoké školy pracoval tři roky v oddělení dovozu Sklo Unionu Teplice a poté až do roku 1990 v obchodním oddělení Elektrosvitu Teplice.

Přehled předsedů Senátu od jeho vzniku v roce 1996 Petr Pithart (nezávislý, za KDU-ČSL), 1996-1998 Libuše Benešová (ODS), 1998-2000 Petr Pithart (KDU-ČSL), 2000-2004 Přemysl Sobotka (ODS), 2004-2010 Milan Štěch (ČSSD), 2010-2018 Jaroslav Kubera (ODS), od roku 2018

Teplickým starostou se stal poprvé v roce 1994, předtím vykonával čtyři roku funkci tajemníka tamního Městského úřadu. O post starosty (od roku 2002 primátora) se po letošních volbách již neucházel, ODS ve městě ale dovedl k vítězství v komunálních volbách.

Od roku 2000, kdy byl Kubera poprvé zvolen do Senátu, mandát vždy obhájil. V horní parlamentní komoře byl mimo jiné předsedou mandátového a imunitního výboru a předsedou senátorského klubu ODS. Po volbách v roce 2016 byl zvolen místopředsedou Senátu. Někteří Kuberovi spolustraníci loni uvažovali i tom, že by mohl kandidovat na funkci prezidenta republiky. Politik ale případnou kandidaturu na nejvyšší funkci odmítl.

Nový předseda Senátu byl pro zrušení takzvaného protikuřáckého zákona, který začal platit 31. května 2017. Podle něj je to jen další krok k omezování a ztrátě svobod a kontrole mas. Kubera a dalších 20 členů horní komory z různých klubů poslední návrh na zmírnění protikuřáckého zákona podepsali v dubnu letošního roku. Ústavní soud škrty provedl, úplný zákaz kouření v restauracích a hospodách ale platí dál.