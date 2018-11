Andrej Babiš mladší, který v pondělní reportáži televize Seznam řekl, že ho podřízení jeho otce, českého premiéra, odvezli na Krym, aby nevypovídal v kauze Čapí hnízdo, létal pro společnost Travel Servis jako dopravní pilot. Musel tak získat nejpřísnější osvědčení zdravotní způsobilosti, při kterých se zjišťuje i duševní zdraví. Podle předsedy vlády a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše staršího však jeho syn trpí roky psychickou poruchou.

Ještě v roce 2015 byl Andrej Babiš mladší pilotem u společnosti Travel Servis a musel projít velmi přísnou zdravotní prověrkou. Vlastnil totiž licenci komerčního pilota, pro kterou je nutné uspět v nejnáročnějších zdravotních testech, včetně těch psychologických. Na kariérní vrchol, získání samostatné licence pro Boeing 737, už ale podle svědectví dvou pilotů nedosáhl.

"Průkaz takzvané Commercial pilot licence, který mladý Babiš podle mých informací měl, už znamená, že jste profesionální pilot. Musíte mít nalétané hodiny, minimálně od 150 do 200, většinou v menších letadlech. A kvůli tomu je nutné mít osvědčení zdravotní způsobilosti první třídy," uvedl český dopravní pilot, který si nepřál být jmenován, redakce ale jeho identitu zná.

Testy zahrnují celkovou zdravotní prověrku, včetně náročných psychologických testů. "Hodnotí se operační paměť, prostorová orientace, odolnost vůči stresům. Ve všech těchto kritériích musí uspět, respektive dosáhnout přísně měřených hodnot," potvrdil Andrej Görčöš, primář psychiatrie Ústavu leteckého zdravotnictví v Praze.

Vážnou psychickou poruchu - například schizofrenii - by podle Görčöše vstupní testy zcela jistě odhalily. "Výcvik pilota je dlouhý a musí toho prokázat mnoho, takže pokud by měl vážné psychologické nebo psychiatrické problémy, tak tohle je první síto," míní i letecký lékař David Melechovský.

To, že by se u pilota vyvinulo těžké onemocnění teprve v průběhu profese, se však vyloučit zcela nedá. "Bipolární porucha a další nemoci se mohou objevit kdykoliv během života. Ale stává se to zcela výjimečně. Já osobně jsem se s takovým případem nikdy nesetkal," dodal primář Görčöš. Opakovaně se však psychické zdraví pilotů překvapivě netestuje. "Pocházíme různými testy každý půl rok, zdravotní kontroly máme každý rok, psychotesty se ale prochází jen na začátku," řekl pilot.

U Babiše mladšího se teoreticky mohla nemoc rozvinout v době, kdy se zřejmě ucházel o další kariérní stupeň. "Mezi piloty se hovořilo o tom, že se u Travel Servisu zaškoloval na Boeing 737. Samostatným druhým pilotem, natož kapitánem, se ale nikdy nestal," vzpomíná pilot. Licence na velké stroje se většinou dělají nejdříve na trenažérech, v druhé fázi už kandidáti létají jako druzí piloti i s cestujícími. "Ale mohou jen s kapitánem, který má instruktorské zkoušky. Co ale vím, tak závěrečnou zkoušku, takzvaný line check, Babiš junior nestihl absolvovat a zmizel. Nikdo nevěděl kam a proč," uvedl pilot.

Jiný komerční pilot, jenž si také nepřál být jmenován a který prošel výcvikem na Boeing 737 ve stejné době, ve které se o získání licence pokoušel i Babiš mladší, si na premiérova syna vzpomíná dobře. "Bylo to v roce 2013 a on působil naprosto zdravě. Říkalo se ale o něm, že mu to příliš nejde a line checkem zřejmě skutečně neprošel," řekl muž, jehož identitu redakce zná. Pilot navíc upozorňuje, že mezi simulátorem a prvními lety v pozici druhého pilota, i když s instruktorem, se opět procházelo psychologickými testy.

Podle Babišova otce, premiéra Andreje Babiše, začal syn trpět psychickou nemocí, která je podle něj natolik vážná, že není schopný nejen létat, ale ani vypovídat v kauze Čapí hnízdo. Ve středu upřesnil, že onemocněl schizofrenií. O důvodu konce mladšího Babiše ve společnosti Travel Servis už před časem spekulovaly bulvární deníky, podle nichž měla být pravou příčinou jeho neschopnost se podřídit autoritám.

Redakce poslala mailem otázky týkající se charakteru pracovního poměru Babiše mladšího a důvodu jeho ukončení tiskové mluvčí Travel Servisu Vladimíře Dufkové. "Na informace, které požadujete, se vztahuje ochrana osobních údajů," odpověděla pouze. Redakce oslovila i spolumajitele firmy Jiřího Šimáně. "Omlouvám se, ale nechci se k tomuto velmi citlivému případu nijak vyjadřovat," řekl podnikatel, který má dlouholeté přátelské vazby s Babišem starším.

Obecně platí, že soud uznává za nevěrohodnou pouze výpověď lidí, kteří trpí nejvážnějšími psychickými poruchami. "Patří sem především schizofrenie nebo demence a další onemocnění, ale jen pokud je člověk zbaven odpovědnosti ve smyslu rozpoznávání skutečnosti," uvedl soudní znalec Petr Roček. Upozornil, že podobné poruchy se vyskytují zhruba u jednoho procenta populace.