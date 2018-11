Petr Protopopov odmítá, že by unesl syna premiéra Andreje Babiše (ANO) na Krym. V rozhovoru pro deník Právo řekl, že byl jeho asistentem a do Ruska a na Krym odjeli loni kvůli tlaku médií po vypuknutí kauzy Čapí hnízdo.

Protopopov uvedl, že se o Babiše staral jako o nevlastního bratra, od ledna 2016 byl placen Agrofertem. Babiš, trpící schizofrenií, si na Krymu našel slečnu a pod jejím dohledem trávil na Krymu a později i na východní Ukrajině bez Protopovova několik dní.

Premiér ve středu na tiskové konferenci uvedl, že jeho syn trpí schizofrenií. Podle Protopopova nemoc naplno propukla 17. července 2015, kdy Babiše juniora policie zajistila v autě na D1 a nechala ho převézt na psychiatrii v Havlíčkově Brodě. Odtud se později dostal do Národního ústavu duševního zdraví, kde ho přijímala Protopopovova žena Dita. "Od té doby to všechno začalo," říká Protopopov.

Podle něj je policejní verze taková, že Babiš mladší odstavil auto, protože si myslel, že je v něm bomba. K policistům se prý navíc choval agresivně. Premiérův syn ale tvrdí, že policistům jen ze srandy řekl, že je George Clooney, načež mu nasadili pouta a odvezli ho.

Podle vlastních slov dělal Protopopov Babišovi mladšímu asistenta. "Nebylo to zdravotního rázu, ale spíš šlo o to ráno Andyho vytáhnout z postele, dojít s ním k lékaři nebo na úřad a zaměstnat ho přes den," uvádí.

Zpočátku prý dělal asistenta zadarmo, od ledna 2016 nastoupil na pozici řidiče v Agrofertu a společně s Babišem mladším fungovali jako kurýři. "Pokud jde o mzdu, tak samozřejmě že to nebyl 20tisícový plat uklízečky. Zabralo mi to hodně času, ale pan Babiš mě platil slušně. Že by to ale bylo přes sto tisíc, tak to ne," popisuje svůj plat.

Babiš junior si podle něj neuvědomuje, že je nemocný. "On to neví, chybí mu náhled," prohlásil. "Spoustě lidem říká, že mu nic není, že je všechno v pořádku a že za všechno můžou policajti," dodává s tím, že jeho psychický stav se často měnil.

Každý den ho prý musel vytáhnout z postele. "Musel jsem dohlédnout na to, aby vypadal normálně - aby měl ostříhané nehty, aby si zašel ke kadeřníkovi, aby v minus deseti nevylezl ven v tričku nebo v plus patnácti v péřovce," říká Protopopov.

Na Krym prý společně odjeli kvůli tlaku novinářů, který přišel po podání trestního oznámení v kauze Čapí hnízdo. Žádost o vízum si podle Protopopova Babiš podepsal sám. "Dostal ho na měsíc. Tak jsme jeli do Bratislavy za maminkou na pár dní, a pak letadlem z Vídně do Moskvy, kde jsme strávili také několik dní, a odtamtud na Krym," popisuje cestu do Ruska, která se uskutečnila v září 2017. V rozhovoru s reportéry Seznam zpráv přitom Protopopov odmítal, že by někdy v Moskvě nebo na Krymu byl.

Že by šlo o únos, popírá. "To není tak úplně jednoduché, někoho vláčet autem proti jeho vůli přes několik celních kontrol a mimo schengenský systém," říká.

V Právu vysvětluje i to, proč si pro svoji cestu vybrali zrovna Krym. "Nejsem Čech, takže z mého pohledu to není žádné anektované území, ale součást Ruska," říká a dodává, že roli hrál i fakt, že v září tam bylo z celého území Ruska nejtepleji.

Na Krymu pak prý pomohl Babišovi juniorovi seznámit se se slečnou, se kterou ho pak na místě nechal. "Tu slečnu mi doporučil můj dobrý přítel, který věděl, že má 10letého syna, že je na ni spolehnutí a tak dále," říká v rozhovoru. Podle Protopopova se pak slečna vrátila domů na východ Ukrajiny a Babiš junior chtěl za ní.

Následně Protopopov Právu popisuje, jak ho kontaktovala a vyslýchala policie v souvislosti s e-mailem, který Babiš poslal do Kriminalistického ústavu. Snaží se vysvětlit i to, proč policistům poslali pouze jeho fotografii. Babiše mladšího prý žádal, aby s ním jel do Prahy a vše vysvětlil. "To ale razantně odmítl, zamkl se v pokoji a strašně vyváděl. Tak mně nezbylo nic jiného než odcestovat do Prahy sám," prohlásil.

Na otázku Práva, jak je možné, že se Babiš zvládl sám autobusem dopravit do Švýcarska, odpovídá: "Když má někdo schizofrenii, tak není retardovaný. Zvládne spoustu věcí, když chce, ale on spoustu z nich dělat nechce."

K rozhovoru Petra Protopopova v Právu se ráno na svém facebookovém profilu vyjádřil i premiér Andrej Babiš. V obsáhlém statusu mimo jiné děkuje manželům Protopopovým za pomoc a čas, který jeho synovi věnovali.